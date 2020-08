29-latek, który w Polsce wcześniej występował w Miedzi Legnica i ostatnio Koronie Kielce, jest piątym zawodnikiem, jaki trafił do mieleckiej drużyny w letniej przerwie. Wcześniej dołączyli: Michał Gliwa (bramkarz), Kamil Kościelny (obrońca), Paweł Tomczyk (napastnik), Łukasz Zjawiński (napastnik).

Fin, który do tej pory rozegrał 51 meczów w polskiej ekstraklasie i zdobył 17 goli, urodził się w miejscowości Kokkola, a karierę rozpoczął w tamtejszym klubie Kokkolan Palloveikot. W 2009 r. podpisał kontrakt z Vaasan Palloseura, lecz po jednym sezonie odszedł do IFK Mariehamn. Później trafił do tureckiego Bursasporu, a zanim wylądował w Polsce grał jeszcze ponownie w IFK Mariehamn.

Przygodę w Polsce zaczął od Miedzi. W 2017 r. miał przejść do Cracovii, ale ostatecznie "Pasy" zrezygnowały z jego usług. W efekcie podpisał umowę ze szwedzkim Oerebro SK, by w styczniu 2018 wrócić do Legnicy. Później na krótko został wypożyczony do HJK Helsinki, by zimą tego roku znaleźć zatrudnienie w Koronie Kielce.

W Stali, która wraca do najwyższej klasy po 24 latach, ma grać z numerem 17. na koszulce.

Mielczanie – którzy przebywają na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej - rozgrywki ligowe rozpoczną 23 sierpnia, kiedy na wyjeździe zmierzą się z Wisłą Płock.