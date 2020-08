"Nigdy nie byłem tak głodny piłki jak teraz. Jeśli zdrowie dopisze, wszystko będzie w porządku. Transfer był przeprowadzony bardzo skrupulatnie. Byłem do niego przekonany, klub również. Organizacyjnie Legia jest na poziomie topowych klubów i ma duże ambicje, podobnie jak ja. Znam wielu zawodników grających przy Łazienkowskiej i jestem przekonany, że Legia to dla mnie dobre miejsce do gry" - powiedział 14-krotny reprezentant Polski, cytowany w komunikacie warszawskiego klubu.

Kapustka był zawodnikiem Leicester City od 2016 roku. Ówczesny mistrz Anglii sprowadził go po udanych występach podczas mistrzostw Europy we Francji. Na Wyspach jednak nie zaistniał, był wypożyczony do Freiburga i belgijskiego Oud-Heverlee Leuven.

"Cieszę się, że do naszego zespołu dołącza polski zawodnik z dużym, międzynarodowym doświadczeniem. Bartek Kapustka to piłkarz, którego byliśmy zdeterminowani pozyskać już od jakiegoś czasu. Teraz wszystkie okoliczności pozwoliły nam w końcu sfinalizować ten bardzo ważny w tym okienku transferowym ruch. Bartek trafia do miejsca, w którym będzie miał idealne warunki, by udowodnić swoją piłkarską wartość, odbudować się fizycznie i pokazać charakter zawodnika głodnego tytułów i sukcesów" - skomentował dyrektor sportowy Legii Radosław Kucharski.

Kapustka będzie występował w warszawskim zespole z numerem 67.