Hiszpański skrzydłowy Jagiellonii Juan Camara został do końca sezonu wypożyczony do rumuńskiego Dinama Bukareszt - poinformował w środę białostocki klub. To kolejny gracz Jagiellonii, który czasowo odchodzi z ósmego zespołu poprzedniego sezonu ekstraklasy.

26-letni Camara trafił do Jagiellonii w maju ub. roku z Miedzi Legnica i miał być istotnym wzmocnieniem kadry białostoczan. Ostatecznie jednak lewonożny skrzydłowy nie zdołał na stałe znaleźć miejsca w podstawowym składzie, choć rozegrał w Jagiellonii w sumie 29 spotkań i zdobył trzy bramki. Reklama W tym sezonie zagrał we wszystkich trzech oficjalnych meczach Jagiellonii (ekstraklasa i Puchar Polski), m.in. zaczął w pierwszym składzie mecz ligowy Jagiellonii z Legią, wygrany przez białostoczan w Warszawie 2:1. Ekstraklasa: Jagiellonia nieoczekiwanie wypożycza Arsenica Zobacz również Hiszpan jest kolejnym graczem Jagiellonii, który został wypożyczony. W ubiegłym tygodniu podobne decyzje zapadły wobec dwóch obrońców. Do grającego w chorwackiej ekstraklasie HNK trafił Chorwat Zoran Arsenic, zaś do beniaminka polskiej ekstraklasy Stali Mielec - Wojciecha Błyszko. Byli to kolejni gracze, którzy w kadrze Jagiellonii pod wodzą nowego sztabu szkoleniowego nie znaleźli miejsca i trafiają na wypożyczenia. Wcześniej byli to również: stoper Dawid Szymonowicz (Cracovia Kraków), środkowy pomocnik Bartosz Kwiecień (Arka Gdynia) i słowacki skrzydłowy Martin Kostal (wypożyczony do grającego w ekstraklasie tego kraju FK Senica).(