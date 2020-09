Nieoficjalne informacje o kilku zakażonych zawodnikach pierwszego zespołu pojawiły się w sobotę.

Okazuje się, że już w środku tygodnia klub otrzymywał pierwsze niepokojące informacje o zachorowaniach.

W środę i czwartek najpierw u jednego zawodnika, a dzień później u czterech kolejnych wystąpiły objawy przeziębienia. Grupę natychmiast odizolowano od całego zespołu i, po konsultacji z klubowym lekarzem, podjęto decyzję o profilaktycznych badaniach. W piątek wieczorem klub otrzymał wyniki, wśród których stwierdzone były przypadki pozytywne.

Wyniki dużej części pobranych próbek pod kątem obecności wirusa Sars-COV-2 dały wynik pozytywny.

Odwołany został sobotni trening drużynowy, zarządzono indywidualne zajęcia w domach. Na badania wymazowe skierowano kilkudziesięcioosobową grupę piłkarzy, członków sztabu oraz pracowników, którzy w ostatnich dniach mieli bądź mogli mieć bliski kontakt z chorymi.

Musimy poczekać na kolejne oficjalne wyniki. Wszyscy zawodnicy i sztab trenerski w piątek i sobotę przeszli badania – przyznał w sobotnie południe prezes klubu Jarosław Mroczek.

Okazuje się, że wyniki dodatnie dało łącznie 30 próbek wymazowych. Wśród chorych jest 21 zawodników, dwóch trenerów, czterech przedstawicieli sztabu oraz trzech pracowników administracyjnych.

Klub zapewnia, że stało się to mimo stosowania się do zaleceń komisji medycznej, a także wdrażania własnych działań profilaktycznych, jak dodatkowe serie badań dla pracowników, specjalne zasady bezpieczeństwa w budynku klubowym czy powrót zdecydowanej większości kadr administracyjnych do trybu pracy zdalnej.

O sytuacji na bieżąco informowana jest Ekstraklasa SA (klub korzysta z projektu wytycznych na tę okoliczność) oraz zespół medyczny PZPN. W tej chwili klub czeka na dalsze decyzje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, którym będzie musiał się podporządkować.

Zaplanowany na 3 października mecz 6. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok został przełożony - poinformowała prowadząca rozgrywki spółka Ekstraklasa S.A.

Zdrowie zawodników i członków sztabów jest dla nas kwestią nadrzędną. Dzięki wypracowanym kilka miesięcy temu procedurom wiemy, jak postępować w takich sytuacjach. Drużyna Pogoni będzie miała teraz czas na leczenie i regenerację, tym bardziej, że przed nami przerwa na spotkania reprezentacji - powiedział cytowany w komunikacie prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki.