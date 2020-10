Pierwsi bramkową sytuację wypracowali sobie goście, kiedy po kontrataku z pola karnego strzelał Filip Piszczek i Matus Putnocky nogami odbił piłkę. Kilka chwil później po sprytnie rozegranym rzucie rożnym przez Krzysztofa Maczyńskiego, dla którego był to pierwszy występ w tym sezonie po kontuzji, Waldemar Sobota nie trafił w piłkę będą kilka metrów przed bramką. I tak wyglądały pierwsze 22 minuty – akcja za akcję, szansa na gola za szansę na gola.

Bardziej konkretny był Śląsk. Po szkoleniowej akcji z lewej strony dośrodkował Dino Stiglec i Erik Exposito z bliska trafił do siatki. Kilka chwil później mogło być 1:1. Najpierw Piotr Celeban tak interweniował, że skierował piłkę w światło bramki, ale Putnocky nie dał się zaskoczyć. Próbował jeszcze dobijać Thiago, ale ponownie bramkarz Śląska był górą.

Co się nie udało gościom, udało się ponownie gospodarzom. Z rzutu wolnego Stiglec dośrodkował do zupełnie niepilnowanego Wojciecha Golli, a ten strzałem głową podwyższył prowadzenie.

Na zegarze boiskowym była 22. minuta i od tego momentu tempo spotkania spadło. Cracovia sprawiała wrażenie rozbitej, a Śląsk zwolnił tempo i kontrolował spotkanie. Mimo to wrocławianie mieli jeszcze dwie okazje na trzeciego gola. W obu przypadkach mógł do siatki trafić debiutujący w ekstraklasie wychowanek Bayernu Monachium Marcel Zylla, ale za każdym razem pudłował.

Druga połowa zaczęła się od starcia w polu karnym Piszczka z Gollą. Po analizie wideo sędzia uznał, że obrońca Śląska faulował i podyktował rzut karny. Do piłki podszedł Sergiu Hanca i było już tylko 2:1.

Parę chwil później Hanca próbował zaskoczyć bramkarza Śląska strzałem z rzutu rożnego, ale ten wykazał się refleksem i wybił piłkę z linii. W kolejnej próbie znowu spróbował w ten sposób zaskoczyć Putnockyego, ale znowu się nie udało.

Cracovia poczuła szansę na uratowanie przynajmniej remisu i zaatakowała śmielej, ale to gospodarze byli groźniejsi. Po strzale głową Celebana piłka wylądowała jeszcze na poprzeczce, ale kilka minut później po akcji bardzo aktywnego Lubambo Musondy i uderzeniu Exposito już w siatce.

Goście nie zamierzali jednak rezygnować z walki choćby o remis i nadal nacierali, a Śląsk kontratakował. Spotkanie nadal było toczone w szybkim tempie i mogło się podobać.

W 80. minucie doszło do sytuacji, która najpierw podniosła emocje, a następnie je zgasiła. Najpierw arbiter uznał, że Stiglec zablokował strzał ręką, wskazał na jedenasty metr i ukarał obrońcę Śląska żółtą kartką. Ponieważ było to jego drugie upomnienie, musiał opuścić boisko. Później jeszcze sędzia długo konsultował sytuację z arbitrami VAR, ale decyzji nie zmienił. Do piłki podszedł Hanca, ale Putnocky wyczuł jego intencję i odbił piłkę. Niewykorzystany karny wyraźnie podłamał gości, którzy już nie zagrozili bramce Śląska.

Śląsk Wrocław – Cracovia Kraków 3:1 (2:0)

Bramki: 1:0 Erik Exposito (17), 2:0 Wojciech Golla (22-głową), 2:1 Sergiu Hanca (50-karny), 3:1 Erik Exposito (65)

Żółta kartka – Śląsk Wrocław: Dino Stiglec; Cracovia Kraków: Sergiu Hanca, Marcos Alvarez, Ivan Fiolic

Czerwona kartka za drugą żółtą – Śląsk Wrocław: Dino Stiglec (80)

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Widzów: 6 438

Śląsk Wrocław: Matus Putnocky – Piotr Celeban, Wojciech Golla, Mark Tamas, Dino Stiglec – Lubambo Musonda (86. Mariusz Pawelec), Krzysztof Mączyński, Waldemar Sobota, Marcel Zylla (90+3. Piotr Samiec-Talar), Robert Pich (90+3. Mathieu Scalet) – Erik Exposito (89. Fabian Piasecki)

Cracovia Kraków: Karol Niemczycki - Cornel Rapa, Matej Rodin, Dawid Szymonowicz, Sergiu Hanca - Ivan Fiolic (90+2. Przemysław Kapek), Florian Loshaj (75. Milan Dimun), Pelle van Amersfoort, Marcos Alvarez (90+2. Tomas Vestenicky), Thiago (46. Michael Gardawski) – Filip Piszczek (75. Rivaldinho)

Wyniki meczów 6. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

Śląsk Wrocław - Cracovia Kraków 3:1 (2:0)

Raków Częstochowa - Wisła Płock 3:0 (1:0)

Pozostałe mecze kolejki

2020-10-03:

Podbeskidzie Bielsko-Biała - PGE FKS Stal Mielec (15.00)

KGHM Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze (20.00)

2020-10-04:

Warta Poznań - Legia Warszawa (15.00)

Piast Gliwice - Lech Poznań (17.30)

2020-10-28:

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk (12.30)

2020-10-30:

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Górnik Zabrze 5 4 1 0 12-3 13 +9

2. Raków Częstochowa 6 4 1 1 15-7 13 +8

3. Śląsk Wrocław 5 3 1 1 11-6 10 +5

4. KGHM Zagłębie Lubin 5 3 1 1 6-4 10 +2

5. Lechia Gdańsk 5 3 0 2 10-8 9 +2

6. Jagiellonia Białystok 5 2 2 1 6-5 8 +1

7. Pogoń Szczecin 4 2 1 1 5-4 7 +1

8. Legia Warszawa 4 2 0 2 5-6 6 -1

9. Lech Poznań 4 1 2 1 7-7 5

10. PGE FKS Stal Mielec 5 1 2 2 7-10 5 -3

. Wisła Płock 6 1 2 3 7-10 5 -3

12. Warta Poznań 5 1 1 3 3-4 4 -1

13. Wisła Kraków 5 0 3 2 4-9 3 -5

14. Cracovia Kraków 6 1 4 1 9-10 2 -1

15. Podbeskidzie Bielsko-Biała 5 0 2 3 7-16 2 -9

16. Piast Gliwice 5 0 1 4 2-7 1 -5

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2020-10-17:

Cracovia Kraków - Piast Gliwice (15.00)

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa (17.30)

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań (20.00)

2020-10-18:

Wisła Płock - Śląsk Wrocław (12.30)

PGE FKS Stal Mielec - Wisła Kraków (15.00)

Legia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin (17.30)

2020-10-19:

Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin (20.30)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Warta Poznań (18.00)