Legia ma aż dwa zaległe mecze. W czterech rozegranych zanotowała dwa wyjazdowe zwycięstwa (z Rakowem Częstochowa 2:1 i z Wisłą Płock 1:0) oraz dwie porażki na własnym obiekcie (z Jagiellonią Białystok 1:2 i z Górnikiem Zabrze 1:3). Sztab szkoleniowy na razie zachowuje spokój.

"Nie widzę niczego niepokojącego w zachowaniu zawodników. Jest mobilizacja i chęć podnoszenia umiejętności. W zespole nic złego się nie dzieje. Oczywiście najważniejszy jest mecz i wynik, a pozytywny daje wiarę w siebie. Ciężko pracujemy, aby wrócić na zwycięską ścieżkę. Na tym się koncentrujemy i jestem dobrej myśli" - powiedział Michniewicz.

Szkoleniowiec przyczyny ostatnich słabych wyników dostrzega w kwestiach mentalnych.

"W zespole prawie wszyscy grali ostatnio poniżej swoich możliwości. Najczęściej w sporcie jest tak, że psychika zabija dynamikę. Jeśli zawodnik jest w dobrym stanie emocjonalnym, wierzy w siebie i swoje umiejętności, to nie przejmuje się tym, co dzieje się wokół niego, tylko skupia się na swojej pracy" - podkreślił.

Gotowy do gry wciąż nie jest Jose Kante, a inne urazy spowodowały problemy z obsadzeniem środka obrony.

"Mateusz Wieteska ma uraz mięśni brzucha, nie będzie mógł trenować około trzy-cztery tygodnie. Dodatkowo Inaki Astiz na treningu doznał urazu biodra. William Remy na razie ćwiczy indywidualnie. Zostali więc Artur Jędrzejczyk i Igor Lewczuk" - przyznał Michniewicz.

Zagłębie w tabeli zajmuje trzecie miejsce. Ma 13 punktów, podobnie jak prowadzący Raków i drugi Górnik. Lubinianie w tym sezonie osiągnęli już kilka wartościowych rezultatów.

"Oglądałem Zagłębie na żywo w ich pierwszym meczu z Lechem w Lubinie, gdzie wygrali 2:1. Wynik może nie do końca oddawał to, co działo się na boisku, ale byli skuteczni. Cechuje ich dobra gra skrzydłowych i świetne stałe fragmenty gry. Zagłębie jest w innej sytuacji psychicznej niż my, bo wygrali ostatnie mecze, a to dodaje pewności siebie. Nic jednak nie trwa wiecznie. My też potrafimy grać w piłkę i zamierzamy to pokazać w niedzielę" - podkreślił Michniewicz.

Początek meczu o godzinie 17.30.