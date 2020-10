Bohaterem Legii był Tomas Pekhart. Czech zdobył obie bramki i z dorobkiem sześciu przewodzi klasyfikacji strzelców. W ekstraklasie Pekhart odpowiada za niemal wszystkie gole Legii, która łącznie zdobyła ich siedem.

31-letni napastnik wynik otworzył po 30 minutach gry. Stojąc na linii pola karnego plecami do bramki otrzymał podanie od Pawła Wszołka, odwrócił się i płaskim, precyzyjnym strzałem przy słupku pokonał Dominika Hładuna.

Zagłębie wyrównało w 38. minucie, kiedy rzut karny wykorzystał Filip Starzyński. Chwilę wcześniej Bartosz Slisz, który do stolicy trafił z Lubina, sfaulował Serba Dejana Drazica.

O ile pierwsza część spotkania była wyrównana, to po przerwie gospodarze wyraźnie przeważali. Efektem był jednak tylko jeden gol. W 53. minucie Brazylijczyk Luquinhas idealnie dośrodkował do Pekharta, a ten głową trafił do siatki.

W tabeli Zagłębie nadal jest trzecie, a Legia awansowała na siódme miejsce. Do prowadzącego Rakowa Częstochowa traci siedem punktów, ale ma dwa mecze zaległe.

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 2:1 (1:1)

Bramki: 1:0 Tomas Pekhart (30), 1:1 Filip Starzyński (38-karny), 2:1 Tomas Pekhart (53-głową)

Żółta kartka - Legia Warszawa: Artur Jędrzejczyk. Zagłębie Lubin: Dejan Drazic

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Mecz bez udziału publiczności

Legia Warszawa: Artur Boruc - Josip Juranovic, Igor Lewczuk, Artur Jędrzejczyk, Filip Mladenovic - Paweł Wszołek, Walerian Gwilia (83. Domagoj Antolic), Bartosz Slisz, Michał Karbownik (85. Joel Valencia), Luquinhas - Tomas Pekhart

KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Kacper Chodyna, Lorenco Simic, Lubomir Guldan, Sasa Balic - Łukasz Poręba (75. Mateusz Bartolewski), Jewgienij Baszkirow, Dejan Drazic (78. Jakub Żubrowski), Filip Starzyński, Patryk Szysz - Samuel Mraz (75. Rok Sirk)

Wyniki meczów 7. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2020-10-17:

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań 2:1 (1:0)

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:3 (1:2)

Cracovia Kraków - Piast Gliwice 1:0 (1:0)

2020-10-18:

Wisła Płock - Śląsk Wrocław 1:0 (0:0)

PGE FKS Stal Mielec - Wisła Kraków 0:6 (0:3)

Legia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin 2:1 (1:1)

Pozostałe mecze kolejki

2020-10-19:

Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin (20.30)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Warta Poznań (18.00)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Raków Częstochowa 7 5 1 1 18-8 16 +10

2. Górnik Zabrze 7 4 1 2 13-8 13 +5

3. KGHM Zagłębie Lubin 7 4 1 2 9-6 13 +3

4. Jagiellonia Białystok 6 3 2 1 8-6 11 +2

5. Śląsk Wrocław 6 3 1 2 11-7 10 +4

6. Lechia Gdańsk 5 3 0 2 10-8 9 +2

7. Legia Warszawa 5 3 0 2 7-7 9

8. Lech Poznań 6 2 2 2 12-10 8 +2

9. Wisła Płock 7 2 2 3 8-10 8 -2

10. Pogoń Szczecin 4 2 1 1 5-4 7 +1

11. Wisła Kraków 6 1 3 2 10-9 6 +1

12. Cracovia Kraków 7 2 4 1 10-10 5

13. Podbeskidzie Bielsko-Biała 6 1 2 3 8-16 5 -8

14. PGE FKS Stal Mielec 7 1 2 4 7-17 5 -10

15. Warta Poznań 5 1 1 3 3-4 4 -1

16. Piast Gliwice 7 0 1 6 3-12 1 -9

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2020-10-23:

Piast Gliwice - Wisła Płock (18.00)

KGHM Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk (20.30)

2020-10-24:

Wisła Kraków - Podbeskidzie Bielsko-Biała (15.00)

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok (17.30)

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa (20.00)

2020-10-25:

Raków Częstochowa - PGE FKS Stal Mielec (15.00)

Lech Poznań - Cracovia Kraków (17.30)

2020-10-26:

Warta Poznań - Górnik Zabrze (18.00)