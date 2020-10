Kapitan Wisły poprzednio na boisku pojawił się 18 września w spotkaniu z Wisłą Płock. Potem zmagał się z zakażeniem, ale jest już zdrowy i gotowy do gry.

"Kuba ma się dobrze, tak jak pozostali piłkarze, którzy są w procesie treningowym. Cieszę się, że nasz kapitan wraca. To jest, pod każdym względem, ogromne wzmocnienie naszego zespołu" – nie miał wątpliwości Skowronek.

Wisła w poprzedniej kolejce odniosła efektowne zwycięstwo 6:0 ze Stalą w Mielcu. Była to pierwsza wygrana "Białej Gwiazdy" w tym sezonie.

"Bardzo głęboko wierzę, że złapaliśmy odpowiedni kierunek. Tak chcemy grać w tym sezonie. Najważniejsze, że funkcjonujemy lepiej fizycznie. Dzięki temu możemy kontrolować przebieg meczu, rozpędzać się. Piłkarze świetnie wyglądają w tym procesie treningowym, a przede wszystkim dobre jest mentalne nastawienie" – zapewnił Skowronek, który zapewnił, że wysoka wygrana nie wpłynie negatywnie na mobilizację zespołu przed sobotnim spotkaniem.

"To są bardzo świadomi piłkarze, to są ludzie, którzy są naprawdę głodni sukcesu, dlatego nie trzeba niczego tonować. Jest bardzo duża mobilizacja, duża koncentracja i płynność w trakcie zajęć treningowych. A to zawsze jest element, o który można się zaczepić myśląc o czymś fajnym w kolejnym meczu" - podkreślił.

W tym sezonie Wisła znacznie lepiej spisuje się na wyjazdach niż na własnym stadionie, gdzie przegrała obydwa mecze - 1:3 ze Śląskiem Wrocław i 0:3 z Wisłą Płock.

"Nie trzeba tego przypominać, że w naszym domu wyglądamy statystycznie źle i że te mecze były słabe. Podkreślałem wcześniej, że to jest świadoma szatnia. To bardzo fajna mieszanka doświadczenia i młodych ludzi, która jest cały czas głodna zwycięstwo. Nie szło nam u nas, ale wierzę, że obraliśmy wreszcie dobry kierunek, zbudowaliśmy monolit, który potwierdzi to na naszym stadionie" - wyraził nadzieję Skowronek.

Wisła zajmuje obecnie dwunaste miejsce w tabeli z dorobkiem sześciu punktów. Podbeskidzie jest czternaste i ma jeden punkt mniej. Sobotni mecz rozpocznie się w Krakowie o godz. 15.00.

Wisła poinformowała także o powołaniu nowej sekcji amp futbolu. W koszulkach z "Białą Gwiazdą" od tej pory grać będą zawodnicy Husarii Kraków, którzy występują w ekstraklasie. Wisła w kwietniu 2019 roku wzięła pod swoje skrzydła także drużynę blind futbolu.