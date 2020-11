Badania wykazały zerwanie więzadeł krzyżowych, a to oznacza, że w tym sezonie zawodnik już prawdopodobnie nie pojawi się na boisku. To druga tego typu kontuzja Golli w ciągu roku.

W składzie Górnika także zabrakło kilku podstawowych piłkarzy. Z powodu choroby nie mogli na boisku pojawić się Jesus Jimenez, Erik Janza oraz Michał Koj.

Optyczną przewagę od oczątku meczu mieli goście, ale groźniejsze były ataki Śląska. Pierwszą dogodną sytuację miał Mateusz Praszelik. Po szybkiej akcji Erik Exposito dograł piłkę na głowę środkowego pomocnika wrocławian, ale ten z kilku metrów chybił. Później jeszcze po kontrataku szansę na trafienie do siatki miał Robert Pich, ale też przestrzelił. I to wszystko, co pokazał Śląsk w pierwszej połowie.

Górnik nie zaprezentował się lepiej, bo poważniej bramce rywali zagroził dopiero po pół godzinie. Po kontrataku w polu karnym znalazł się Alex Sobczyk i Matus Putnocky musiał ratować swój zespół. Drugą szansę miał Giannis Massouras. Po dośrodkowaniu z lewej strony obrońcy Śląska patrzyli tylko jak piłka przelatuje przez pole karne i trafia pod nogi Greka, ale on też chyba był tym zaskoczony, bo huknął mocno, jednak bardzo wysoko nad poprzeczką.

Po zmianie stron obraz gry się niewiele zmienił. Teraz Śląsk miał optyczną przewagę, a Górnik szukał szans w szybkim ataku, ale nadal obie ekipy przede wszystkim skupiały się na przeszkadzaniu i rozbijaniu akcji rywali.

Lepsze wrażenie sprawiali goście i mogli to udokumentować golem. Po długim prostopadłym podaniu do piłki doszedł Piotr Krawczyk i wrocławian uratowała poprzeczka. Później dwa razy groźnie strzelał Bartosz Nowak i to były wszystkie sytuacje przyjezdnych.

Jeszcze słabiej wyglądało to w wykonaniu Śląska, który bramce Górnika po przerwie zagroził w 89. minucie, kiedy Martin Chudy uprzedził Picha. W doliczonym czasie gry bliski trafienia do siatki był z kolei Fabian Piasecki.

Spotkanie zakończyło się remisem i żadna z ekip nie powinna się skarżyć, że ten wynik jest niesprawiedliwy, bo nikt w sobotę we Wrocławiu nie zasłużył na trzy punkty.

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze 0:0

Żółta kartka – Śląsk Wrocław: Fabian Piasecki, Israel Puerto, Krzysztof Mączyński; Górnik Zabrze: Alasana Manneh, Norbert Wojtuszek

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Mecz bez udziału publiczności

Śląsk Wrocław: Matus Putnocky – Piotr Celeban, Israel Puerto, Mark Tamas, Mariusz Pawelec (83. Guillermo Cotugno) – Lubambo Musonda (68. Bartłomiej Pawłowski), Krzysztof Mączyński, Waldemar Sobota (75. Maciej Pałaszewski), Mateusz Praszelik (83. Szymon Lewkot), Robert Pich – Erik Exposito (75. Fabian Piasecki)

Górnik Zabrze: Martin Chudy - Przemysław Wiśniewski, Aleksander Paluszek, Stefanos Evangelou - Giannis Massouras (69. Daniel Ściślak), Roman Prochazka, Alasana Manneh (86. Filip Boinović), Bartosz Nowak, Michał Rostkowski (69. Norbert Wojtuszek) - Piotr Krawczyk (86. Kacper Michalski), Alex Sobczyk (63. Adam Ryczkowski)

Wyniki meczów 9. kolejki oraz awansem z 10. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok 3:1 (1:1)

PGE FKS Stal Mielec - Warta Poznań 0:1 (0:0)

awansem z 10. kolejki:

Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze 0:0

Pozostałe mecze kolejki

2020-11-08

Legia Warszawa - Lech Poznań (15.00)

Raków Częstochowa - Wisła Kraków (17.30, Bełchatów)

2020-11-16

Podbeskidzie Bielsko-Biała - KGHM Zagłębie Lubin (20.30)

2020-11-19

Wisła Płock - Pogoń Szczecin (20.30)

2020-11-20

Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław (18.00)

Górnik Zabrze - Piast Gliwice (20.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Raków Częstochowa 8 6 1 1 20- 9 19 +11

2. Górnik Zabrze 9 5 2 2 14- 8 17 +6

3. Legia Warszawa 8 5 1 2 12- 8 16 +4

4. Pogoń Szczecin 7 4 2 1 9- 4 14 +5

5. Śląsk Wrocław 9 4 2 3 13- 9 14 +4

6. KGHM Zagłębie Lubin 8 4 2 2 10- 7 14 +3

7. Lechia Gdańsk 8 4 1 3 14-11 13 +3

8. Jagiellonia Białystok 9 3 2 4 9-13 11 -4

9. Warta Poznań 9 3 1 5 6- 9 10 -3

10. Cracovia Kraków 9 3 5 1 14-12 9 +2

. Wisła Kraków 8 2 3 3 14-12 9 +2

12. Lech Poznań 7 2 3 2 13-11 9 +2

13. Wisła Płock 8 2 3 3 10-12 9 -2

14. Podbeskidzie Bielsko-Biała 8 1 2 5 9-21 5 -12

15. PGE FKS Stal Mielec 9 1 2 6 8-20 5 -12

16. Piast Gliwice 8 0 2 6 5-14 2 -9

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce:

2020-11-09:

Pogoń Szczecin - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18.00)

2020-11-21:

KGHM Zagłębie Lubin - PGE FKS Stal Mielec (17.30)

Warta Poznań - Wisła Kraków (20.00)

2020-11-22:

Lech Poznań - Raków Częstochowa (12.30)

Jagiellonia Białystok - Wisła Płock (15.00)

Cracovia Kraków - Legia Warszawa (17.30)

2020-11-23:

Piast Gliwice - Lechia Gdańsk (18.00)