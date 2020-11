To kolejny przypadek koronawirusa w Legii, o poprzednim poinformowano w piątek. Podobnie jak obecnie, także wówczas nie ujawniono nazwiska zakażonego zawodnika.

Jednocześnie Legia napisała w wydanym komunikacie, że wtorkowe testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 u Tomasa Pekharta dały wynik negatywny. Przed dopuszczeniem Czecha do treningów w piątek wykonano kolejny test wymazowy, którego wynik był niejednoznaczny. W związku z czym test powtórzono w sobotę. Potwierdzono wynik negatywny, co pozwala zawodnikowi na powrót do zajęć.

W niedzielnym meczu ekstraklasy Legia podejmie Lecha Poznań. Jak poinformowano w komunikacie, wszyscy zawodnicy oraz członkowie sztabu przystępujący do tego spotkania w czwartek otrzymali ujemne wyniki badań oraz nie zgłaszają żadnych objawów. Pekhart w tym spotkaniu nie zagra.