Jagiellonia chciała ten mecz przełożyć, bo i w tej drużynie potwierdzono w ostatnich dniach zakażenia. Na boisko nie wyszli w poniedziałek - z różnych powodów - m.in. Taras Romanczuk, Ivan Runje czy Maciej Makuszewski. Młodzieżowca pierwszego wyboru Pawła Olszewskiego zastąpił na prawej obronie debiutant, 19-latek Szymon Pankiewicz.

Początek meczu był wyrównany, ale już w 7. min gospodarze mieli rzut wolny tuż przy bocznej linii pola karnego. Bartłomiej Wdowik uderzył lewą nogą tuż nad bramką Wisły.

Pięć minut później Przemysław Mystkowski został sfaulowany tuż przed polem karnym gości na wprost bramki. Gol padł po zagraniu z tego rzutu wolnego, ale w niecodziennych okolicznościach. Zawodnicy gości ustawili mur, za którym położył się na murawie jeszcze jeden z obrońców - na ewentualność strzału po ziemi, gdyby zawodnicy z muru podskoczyli. Nikt z broniących nie zwrócił jednak uwagi na Chorwata Jakova Puljica, który stał na wysokości muru. Napastnik Jagiellonii dostał podanie od Martina Pospisila, miał czas by przyjąć piłkę i płaskim strzałem zdobył bramkę.

Goście nie pozbierali się jeszcze po tej sytuacji, a już przegrywali 0:2. Piłkę wywalczył w środku pola czeski pomocnik Jagiellonii Tomas Prikryl, podał w pole karne do Jesusa Imaza, a Hiszpan płaskim strzałem w długi róg podwyższył wynik.

Trzeba przyznać, że mimo takiego scenariusza początku meczu, Wisła walczyła o zmianę wyniku. Atakowała, ale jedynie w 24. min była blisko zdobycia bramki, gdy po uderzeniu głową Alana Urygi z bliska, również głową, przestrzelił Airam Cabrera.

Ale już w pierwszej akcji po przerwie gospodarze podwyższyli prowadzenie. Potrzebne były dwa podania, w tym efektywne piętą Prikryla, i Puljic znowu wpisał się na listę strzelców. Niedługo potem goście zdobyli bramkę. Po rykoszecie w polu karnym Jagiellonii piłkę z bliska umieścił w siatce Dawid Kocyła. To była ta faza meczu, kiedy Wisła zaatakowała, ale kolejna bramka nie padła.

W odpowiedzi bliski sytuacji sam na sam był Prikryl, jeden z bohaterów meczu. Czech był faulowany przed polem karnym Wisły, strzał z wolnego Wdowika trafił jednak w mur. W 62. min było już 4:1 - piłka po rzucie rożnym w środku pola karnego trafiła do Pospisila, który uderzył pod poprzeczkę. Cztery minuty później rozluźnieni wyraźnie gospodarze zagrali kolejną efektowną akcję, na którą pozwolili obrońcy Wisły. Imaz podał do Prikryla, ten z pierwszej piłki piątą do Puljica, a Chorwat "skompletował" hat-tricka.

Goście ambitnie walczyli o zmianę wyniku i w 70 min zdobyli drugą bramkę. Uryga uderzył płasko z pola karnego, Damian Węglarz ten strzał zdołał obronić, ale przy dobitce Damiana Rasaka był już bezradny. Tuż przed końcem meczu bramkarz Jagiellonii uratował swój zespół przed utratą trzeciego gola, broniąc strzały Torgila Gjertsena i Giorgija Merebaszwilego.

Jagiellonia Białystok - Wisła Płock 5:2 (2:0)

Bramka: 1:0 Jakov Puljic (13), 2:0 Jesus Imaz (16), 3:0 Jakov Puljic (46), 3:1 Dawid Kocyła (51), 4:1 Martin Pospisil (62), 5:1 Jakov Pujlic (66), 5:2 Damian Rasak (71)

Żółta kartka: Jagiellonia - Bogdan Tiru. Wisła Płock - Dawid Kocyła

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław)

Mecz bez udziału publiczności

Jagiellonia: Damian Węglarz – Szymon Pankiewicz, Błażej Augustyn, Bogdan Tiru, Bartłomiej Wdowik (83. Bodvar Bodvarsson), Tomas Prikryl (77. Bartosz Bida), Martin Pospisil, Ariel Borysiuk (83. Fernan Lopez), Przemysław Mystkowski (67. Kamil Wojtkowski), Jesus Imaz, Jakov Puljic (67. Fedor Cernych)

Wisła Płock: Krzysztof Kamiński - Damian Zbozień, Alan Uryga, Milan Obradovic, Angel Garcia, Wojciech Szumilas (46. Giorgi Merebaszwili), Mateusz Szwoch (46. Dawid Kocyła), Piotr Pyrdoł (46. Filip Lesniak), Damian Rasak (89. Dusan Lagator), Torgil Gjertsen, Airam Cabrera (71. Patryk Tuszyński)

Wyniki meczów 10. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

2020-11-07:

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 0:0

2020-11-09:

Pogoń Szczecin - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1 (0:1)

2020-11-21:

Warta Poznań - Wisła Kraków 2:1 (0:1)

KGHM Zagłębie Lubin - PGE FKS Stal Mielec 2:2 (2:1)

2020-11-22:

Cracovia Kraków - Legia Warszawa 0:1 (0:0)

Lech Poznań - Raków Częstochowa 3:3 (1:2)

2020-11-23:

Jagiellonia Białystok - Wisła Płock 5:2 (2:0)

Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 2:0 (2:0)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 10 7 1 2 15-9 22 +6

2. Raków Częstochowa 10 6 3 1 23-12 21 +11

3. Górnik Zabrze 10 5 2 3 15-10 17 +5

4. Lechia Gdańsk 10 5 1 4 17-15 16 +2

5. Pogoń Szczecin 8 4 3 1 10-5 15 +5

6. KGHM Zagłębie Lubin 9 4 3 2 12-9 15 +3

7. Śląsk Wrocław 10 4 2 4 15-12 14 +3

8. Jagiellonia Białystok 10 4 2 4 14-15 14 -1

9. Warta Poznań 10 4 1 5 8-10 13 -2

10. Lech Poznań 9 2 4 3 17-16 10 +1

11. Wisła Kraków 10 2 4 4 15-14 10 +1

12. Cracovia Kraków 10 3 5 2 14-13 9 +1

13. Wisła Płock 9 2 3 4 12-17 9 -5

14. Piast Gliwice 10 2 2 6 9-15 8 -6

15. PGE FKS Stal Mielec 10 1 3 6 10-22 6 -12

. Podbeskidzie Bielsko-Biała 9 1 3 5 10-22 6 -12

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2020-11-27:

Wisła Płock - Cracovia Kraków (18.00)

Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin (20.30)

2020-11-28:

PGE FKS Stal Mielec - Jagiellonia Białystok (15.00)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Śląsk Wrocław (17.30)

Wisła Kraków - KGHM Zagłębie Lubin (20.00)

2020-11-29:

Raków Częstochowa - Warta Poznań (15.00)

Legia Warszawa - Piast Gliwice (17.30)

2020-11-30:

Lechia Gdańsk - Lech Poznań (18.00)