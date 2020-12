Pierwsze momenty pokazywały, że Warta ma prosty plan na ten mecz – oddać piłkę rywalowi, czekać na niego na własnej połowie i wyprowadzać kontrataki. Wydawało się, że po pięciu minutach goście będą musieli jednak zmienić swoją strategię, bo wtedy właśnie stracili gola. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Hiszpan Israel Puerto mocnym strzałem głową trafił do bramki.

Reklama

Warta przegrywała, ale swojego nastawienie nie zmieniła. Nadal Śląsk miał inicjatywę, a goście zagęszczali pole gry na własnej połowie i szukali szans na wyprowadzanie szybkich ataków. W tym okresie najlepszą szansę na podwyższenie prowadzenia miał Bartłomiej Pawłowski, który znalazł się w doskonałej sytuacji, ale Adrian Lis śmiałym wyjściem uratował swój zespół.

Piłkarze beniaminka w końcu śmielej ruszyli do przodu i zaowocowało to świetnymi okazjami na gola, ale dla... wrocławian, którzy mieli więcej miejsca do ataku. Najbliższy trafienia do siatki był Robert Pich, który znalazł się w sytuacji sam na sam z Lisem, ale uderzył w słupek. Ponownie też szansę na gola miał Pawłowski, ale z kilku metrów huknął w trybuny zamiast do bramki.

Warta do przerwy nie miała ani jednej takiej okazji i nie oddała ani jednego celnego strzału.

Po zmianie stron przyjezdni starali się zaatakować większą liczbą zawodników, ale nadal groźniejszy był Śląsk i dziewięć minut po wznowieniu gry było już 2:0. Po rzucie rożnym piłka trafiła do ustawionego przed polem karnym Pawłowskiego, który pokonał Lisa.

Goście pierwszy celny strzał oddali dopiero po godzinie gry i mogli od razu zdobyć gola. W idealnej sytuacji znalazł się Michał Jakóbowski, ale Michał Szromnik odbił piłkę. Szansę na dobitkę miał Mateusz Kuzimski i piłka zmierzała już do siatki, lecz Puerto zdołał ją wybić.

Od tego momentu akcje przyjezdnych wyraźnie nabrały tempa i pod polem karnym Śląska zaczęło być gorąco. Po strzale Mateusza Spychały wrocławian uratował słupek, a chwilę później świetną paradą po uderzeniu Roberta Janickiego popisał się Szromnik.

Kilka minut później było już tylko 2:1. Po błędzie zawodników Śląska w idealnej sytuacji znalazł się Janicki, po którego strzale piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadał do siatki.

Warta jeszcze odważniej rzuciła się do ataku i zepchnęła gospodarzy do głębokiej defensywy. W polu karnym Śląska kilka razy bardzo mocno się zakotłowało i wydawało się, że przyjezdni muszą zdobyć drugiego gola. Po jednej z sytuacji piłka już leciała do siatki, ale na drodze był jeszcze obrońca Mark Tamas.

Wrocławianom udało się utrzymać skromne prowadzenie i po końcowym gwizdku nie kryli radości. Przyjezdni mogli natomiast żałować, że od początku nie grali tak odważnie jak w ostatnich 30 minutach.

Śląsk Wrocław – Warta Poznań 2:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Israel Puerto (5-głową), 2:0 Bartłomiej Pawłowski (54), 2:1 Robert Janicki (76)

Żółta kartka – Śląsk Wrocław: Mariusz Pawelec, Marcel Zylla. Warta Poznań: Bartosz Kieliba. Sędzia: Tomasz Wajda (Żywiec)

Mecz bez udziału publiczności

Śląsk Wrocław: Michał Szromnik – Lubambo Musonda, Israel Puerto, Mark Tamas, Mariusz Pawelec (84. Guillermo Cotugno) - Bartłomiej Pawłowski (75. Piotr Celeban), Krzysztof Mączyński (46. Waldemar Sobota), Maciej Pałaszewski, Mateusz Praszelik (67. Marcel Zylla), Robert Pich – Erik Exposito

Warta Poznań: Adrian Lis – Mateusz Spychała (82. Jakub Kiełb), Bartosz Kieliba, Aleks Ławniczak, Jakub Kuzdra - Jan Grzesik (89. Robert Ivanov), Łukasz Trałka, Mateusz Czyżycki (57. Robert Janicki), Adrian Laskowski, Michał Jakóbowski - Mateusz Kuzimski.

Wyniki meczów 14. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

Śląsk Wrocław - Warta Poznań 2:1 (1:0)

Pozostałe mecze kolejki

2020-12-18:

Wisła Płock - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18.00)

Legia Warszawa - PGE FKS Stal Mielec (20.30)

2020-12-19:

Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin (15.00)

Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk (17.30)

Lech Poznań - Wisła Kraków (20.00)

2020-12-20:

Piast Gliwice - Raków Częstochowa (15.00)

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze (17.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Legia Warszawa 13 9 2 2 21-12 29 +9

2. Raków Częstochowa 13 8 3 2 27-15 27 +12

3. Pogoń Szczecin 13 7 4 2 19- 8 25 +11

4. Śląsk Wrocław 14 7 2 5 21-15 23 +6

5. Górnik Zabrze 13 7 2 4 18-13 23 +5

6. KGHM Zagłębie Lubin 13 6 4 3 18-14 22 +4

7. Lech Poznań 13 4 5 4 23-21 17 +2

8. Jagiellonia Białystok 13 5 2 6 21-24 17 -3

9. Cracovia Kraków 13 5 6 2 18-14 16 +4

10. Lechia Gdańsk 13 5 1 7 17-19 16 -2

11. Piast Gliwice 13 3 4 6 17-18 13 -1

12. Warta Poznań 14 4 1 9 13-19 13 -6

. Wisła Płock 13 3 4 6 13-19 13 -6

14. Wisła Kraków 13 2 5 6 18-19 11 -1

15. PGE FKS Stal Mielec 13 2 4 7 14-26 10 -12

16. Podbeskidzie Bielsko-Biała 13 2 3 8 12-34 9 -22

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

*) Cracovia ukarana odjęciem pięciu punktów za korupcję

Mecze w następnej kolejce

2021-01-29:

KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Płock (18.00)

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin (20.30)

2021-01-30:

Warta Poznań - Cracovia Kraków (15.00)

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok (17.30)

Górnik Zabrze - Lech Poznań (20.00)

2021-01-31:

Wisła Kraków - Piast Gliwice (15.00)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Legia Warszawa (17.30)

2021-02-01:

PGE FKS Stal Mielec - Śląsk Wrocław (18.00)