Kasperczyk prowadził już w przeszłości "Górali" w latach 2009–2012.

"Był architektem pierwszego awansu do ekstraklasy. Jest to dla niego również powrót do pracy trenera, bowiem przez ostatnie cztery lata pracował jako dyrektor akademii Cracovii. Wcześniej był szkoleniowcem m.in. Sandecji Nowy Sącz i Motoru Lublin" - można przeczytać w komunikacie klubowym.

Nowy trener bielszczan podpisał półroczny kontrakt.

Podbeskidzie po 14 kolejkach spotkań zajmuje ostatnie, 16. miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 9 punktów.