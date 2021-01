Pekhart trafił do siatki w 30. i 33. minucie. W drugim przypadku po strzale z "jedenastki", którą sam wywalczył, będąc faulowanym przez Kędziorę.

Utytułowane Dynamo to obecny lider ukraińskiej ekstraklasy. Jesienią drużyną występowała w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

"Cieszy, że zachowaliśmy czyste konto i realizowaliśmy założenia z treningów. Jeśli wygrywa się z Dynamem Kijów, to buduje to drużynę. Pamiętajmy jednak, że był to mecz towarzyski, za który nie rozdają punktów, a w piłce liczą się punkty" - powiedział cytowany na stronie warszawskiego klubu Paweł Wszołek, który po raz pierwszy wystąpił na prawej stronie defensywy Legii.

Dla podopiecznych Czesława Michniewicza to był drugi sparing podczas zgrupowania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ponad tydzień temu pokonali miejscowy zespół z trzeciej ligi Liwa FC 8:0. Pekhart zdobył wówczas cztery bramki.

Inny z planowanym sparingów - z FC Emirates Club - został odwołany. Na zakończenie zgrupowania legioniści zmierzą się z rosyjskim FK Krasnodar.

Po 14 kolejkach rozgrywek ekstraklasy Legia ma 29 punktów, o jeden więcej od wicelidera Rakowa Częstochowa oraz trzeciej Pogoni Szczecin. W pierwszym spotkaniu po zimowej przerwie mistrz Polski zmierzy się 31 stycznia na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko-Biała.