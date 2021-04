Niedzielski mówił na konferencji prasowej o luzowaniu obostrzeń w odniesieniu do aktywności fizycznej i uprawiania sportu.

Zaczynamy od 1 maja, czyli od najbliższej soboty, kiedy wprowadzamy jednolite zasady w całym kraju, które dotyczą przede wszystkim sportu. Na świeżym powietrzu zwiększamy dotychczas obowiązujący limit z 25 do 50 osób - poinformował Niedzielski.

Aktywność na świeżym powietrzu

Zaznaczył, że nadchodzi majówka - czas który można przeznaczyć na aktywności fizyczne. Więc chcemy, żeby była możliwość skorzystania z tego w szerszym gronie, z tym jednym poważnym zastrzeżeniem, że te aktywności muszą się odbywać na powietrzu - podkreślił Niedzielski.

Odnosząc się do zamkniętych obiektów sportowych, szef MZ powiedział, że rząd też chce wykonać w tym przypadku "taki nieśmiały krok". Który polega na tym, że otwieramy wszystkie obiekty sportowe i baseny, te obiekty pod dachem dla grup dzieci i młodzieży, grup zorganizowanych. I to z zastrzeżeniem, że przewidujemy obłożenie do 50 procent - powiedział Niedzielski.

Chcemy, żeby ten sport był właśnie takim pierwszym krokiem wykonywanym w kierunku luzowania obostrzeń - podkreślił minister zdrowia.