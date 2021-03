Piłkarze Rakowa Częstochowa oraz sztab szkoleniowy przeszli testy na obecność w organizmie wirusa SARS-CoV-2. W kilku przypadkach wyniki okazały się pozytywne - napisano w komunikacie.

Częstochowski klub zapewnił, że wdrożył procedury wynikające z przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaleceń Komisji Medycznej PZPN, a piłkarze oraz członkowie sztabu szkoleniowego, którzy mieli pozytywne wyniki testów, zostali odizolowani od reszty drużyny

Raków zwrócił się do Ekstraklasy S.A. z prośbą o przełożenie sobotniego meczu ze Stalą Mielec. Spółka po zasięgnięciu opinii zespołu medycznego PZPN przychyliła się do wniosku.

Ze względu na pozytywne wyniki testów w zespole Rakowa Częstochowa, Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. przełożył sobotni mecz PGE FKS Stal Mielec – Raków Częstochowa w ramach 23. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy - przekazała ligowa spółka w komunikacie.

Nowy termin spotkania ma zostać ogłoszony po ustaleniach z oficjalnym nadawcą – telewizją CANAL+.

Koronawirus u Piątkowskiego

Zawodnikiem Rakowa jest też kadrowicz Kamil Piątkowski. 20-letni obrońca w niedzielnym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z Andorą (3:0) zadebiutował w drużynie narodowej, ale w środę na Wembley przeciw Anglii nie zagra, gdyż przeprowadzony na zgrupowaniu test covidowy dał w jego przypadku wynik pozytywny.

Po 22 kolejkach ekstraklasy Raków z dorobkiem 37 punktów zajmuje trzecią pozycję w tabeli. Traci cztery do bezpośrednio go wyprzedzającej Pogoni Szczecin i 11 do prowadzącej w tabeli Legii Warszawa.

Beniaminek z Mielca ma 19 pkt i jest przedostatni. Jeden mniej wywalczyło ostatnie Podbeskidzie Bielsko-Biała.