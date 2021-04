Chociaż w pierwszej połowie inicjatywę posiadali gracze z Podkarpacia, to schodzili do szatni przy wyniku 0:1. Po tym jak Aleksandyr Kolew sfaulował w obrębie pola karnego Stali Jakuba Żubrowskiego sędzia wskazał na "wapno". Do piłki podszedł Filip Starzyński i umieścił ją w siatce.

Reklama

Była 38. miniuta, ale jeszcze przed przerwą Stal kilka razy była bliska doprowadzenia do remisu. Na przykład w 45. min Mateusz Matras, będąc nieco więcej niż metr od linii bramkowej uderzył piłką w poprzeczkę.

Po przerwie gra toczyła się głównie na połowie Zagłębia. Drużyna z Dolnego Śląska miała bardzo dużo szczęścia, że nie straciła gola w 69. min. Znów w głównej roli wystąpił Matras. Wówczas z bliska dobijał on strzał Łukasza Zjawińskiego, ale Dominik Hładun sięgnął piłkę ręką. Ta odbiła się jeszcze od słupka i nie wpadła do siatki.

Cztery minuty później Zagłębie wyprowadziło jedną z nielicznych ofensywnych akcji w drugiej połowie. Starzyński prostopadle podał do Patryka Szysza, który wykorzystał sytuację sam na sam z Michałem Gliwą.

Ustalono, kiedy dwukrotni mistrzowie Polski (1973, 1976) rozegrają zaległe spotkanie z Rakowem Częstochowa. Mecz w Mielcu odbędzie 5 maja.

PGE FKS Stal Mielec - KGHM Zagłębie Lubin 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Filip Starzyński (38-karny), 0:2 Patryk Szysz (73)

Żółta kartka - PGE FKS Stal Mielec: Bożidar Czorbadżijski. KGHM Zagłębie Lubin: Dejan Drazic

Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa)

Mecz bez udziału publiczności

PGE FKS Stal Mielec: Michał Gliwa - Mateusz Żyro, Bożidar Czorbadżijski (83. Petteri Forsell), Marcin Flis - Robert Dadok (64. Andreja Prokic), Grzegorz Tomasiewicz, Maciej Domański, Mateusz Matras, Krystian Getinger - Łukasz Zjawiński (83. Kacper Sadłocha), Aleksandyr Kolew (52. Mateusz Mak)

KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Mateusz Bartolewski (88. Jakub Wójcicki), Damian Oko, Kamil Kruk, Kacper Chodyna - Patryk Szysz, Jakub Żubrowski, Filip Starzyński (83. Łukasz Łakomy), Jewgienij Baszkirow, Dejan Drazic (88. Adam Ratajczyk) - Karol Podliński (81. Samuel Mraz)