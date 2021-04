Mandziara, który był prezesem Lechii od 3 grudnia 2019 roku, przeszedł do rady nadzorczej Lechii. Znalazł się w niej także Michał Hałaczkiewicz, a rezygnację złożyła Joanna Parchem. Skład tego gremium uzupełniają Adriana Seget i Dariusz Krawczyk.

Reklama

Na zgromadzeniu powołano również nowy zarząd Lechii. W jego skład weszli Robert Krupski, Piotr Zejer i Paweł Żelem.

Mandziara: W funkcjonowaniu Lechii nic się nie zmienia

W funkcjonowaniu klubu nic się nie zmienia. Moja rezygnacja ze stanowiska prezesa zarządu i przejście do rady nadzorczej było przygotowywane od dłuższego czasu. Nadal będę pracował na rzecz klubu, który jest w stabilnej sytuacji. Pozyskanie do składu zarządu Pawła Żelema, managera wyróżniającego się bogatym i wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu klubami ekstraklasy, jest doskonałą rękojmią do dalszego rozwoju Lechii – powiedział cytowany na klubowej stronie Mandziara.

Walne zgromadzenie Lechii zatwierdziło sprawozdanie finansowe oraz udzieliło członkom zarządu i rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.