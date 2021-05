W bramce zamiast Artura Boruca stanął Cezary Miszta, a szansę od trenera Czesława Michniewicza dostali też zazwyczaj rezerwowi Albańczyk Ernest Muci i Portugalczyk Rafael Lopes. Z kolei na ławce pozostali Brazylijczyk Luquinhas i Bartosz Kapustka.

Reklama

Zmiany w "jedenastce" oraz pewność, że główny cel sezon został już osiągnięty zapewne miały wpływ na postawę legionistów. Wisła z kolei jest już też praktycznie pewna utrzymania, więc ligowy klasyk od początku przebiegał raczej w letniej temperaturze. Gra toczyła się głównie w środkowej strefie, sporo było niedokładności, choć okazji do zdobycia gola w pierwszej połowie nie zabrakło.

Najbliżej był w 19. minucie Filip Mladenovic, po którego "podcince" piłka leciała do bramki Wisły, ale z linii ekwilibrystyczną interwencją wybił ją czeski obrońca Michal Frydrych. Z kolei krótko przed przerwą mierzoną wrzutkę Bartosza Slisza na trafienie powinien zamienić lider ligowych strzelców Tomas Pekhart, ale uderzył tak, że Mateusz Lis zdołał odbić piłkę.

Wisła odpowiedziała dwoma strzałami z dalszej odległości Ghańczyka Yawa Yeboah, ale raz bez kłopotów obronił Miszta, a raz piłka minęła minimalnie słupek.

Na początku drugiej połowy umiejętności i refleks Lisa ponownie sprawdził Pekhart, ale bramkarz gości potwierdził klasę. Po drugiej stronie boiska w sytuacji sam na sam do siatki trafił Stefan Savic, ale sędzia Szymon Marciniak po konsultacji z kolegami obsługującymi VAR bramki nie uznał, ze względu na pozycję spaloną Austriaka.

Michniewicz sięgnął po stanowiących o obliczu zespołu w perspektywie całego sezonu Kapustkę i Luquinhasa, ale gra stołecznej ekipy już do końca spotkania nie zachwycała. Wisła z kolei była zadowolona z remisu, a że w defensywie spisywała się więcej niż solidnie, to do końcowego gwizdka arbitra nie boisku nie działo się wiele ciekawego.

Legia Warszawa - Wisła Kraków 0:0

Żółta kartka - Legia Warszawa: Mateusz Hołownia. Wisła Kraków: Piotr Starzyński, Łukasz Burliga, Konrad Gruszkowski

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock)

Mecz bez udziału publiczności

Legia Warszawa: Cezary Miszta - Artur Jędrzejczyk, Mateusz Wieteska, Mateusz Hołownia - Josip Juranovic, Bartosz Slisz (55. Bartosz Kapustka), Ernest Muci (55. Luquinhas), Andre Martins, Filip Mladenovic (66. Paweł Wszołek) - Rafael Lopes (79. Jasurbek Jakszibojew), Tomas Pekhart

Wisła Kraków: Mateusz Lis - Michal Frydrych, Souleymane Kone, Maciej Sadlok (82. Jakub Błaszczykowski) - Konrad Gruszkowski (86. Serafin Szota), Stefan Savic, Georgij Żukow, Łukasz Burliga - Piotr Starzyński, Yaw Yeboah (74. Żan Medved) - Felicio Brown Forbes