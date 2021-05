Trener poznaniaków Maciej Skorża w porównania do ostatniego pojedynku z Podbeskidziem dokonał aż sześci zmian. Kilka było wymuszonych kontuzjami – w miejsce Mickey’a van der Harta do bramki wrócił Filip Bednarek, a Mikaela Ishaka w ofensywie zastąpił Aron Johannsson. Opiekun gości Włodzimierz Gąsior dokonał tylko dwóch roszad, ale jego zespół wygrał spotkanie Pogonią Szczecin (1:0), więc szkoleniowiec nie musiał szukać zbyt wielu nowych rozwiązań.

Reklama

Mecz był słabym widowiskiem. Gospodarze mieli przewagę, z której jednak niewiele wynikało. Lechici starali się grać kombinacyjnie, Stal szukała raczej prostych środków i długimi podaniami przenosiła ciężar gry na połowę rywala. Akcje gospodarzy nieźle wyglądały na środku boiska, ale im bliżej było pola karnego, Pedro Tibie i Dani Ramirezowi brakowało pomysłu na rozegranie. Z dystansu Strączka próbował pokonać Tymoteusz Puchacz, lecz jego uderzenie nieznacznie minęło spojenie słupka z poprzeczką.

Najlepszej okazji nie wykorzystał Michał Skóraś, który w 41. minucie wyprowadził kontrę. Miał obok siebie trzech partnerów i tylko dwóch obrońców Stali, tymczasem podał z zbyt lekko i obrońcy gości zażegnali niebezpieczeństwo.

Mielczanie ożywili się pod koniec pierwszej połowy. Po podaniu Macieja Domańskiego, Mateusz Mak głową z bliska mógł pokonać golkipera "Kolejorza", ten jednak był na posterunku.

Po zmianie stron podopieczni Skorży podkręcili tempo i zamknęli przeciwnika na ich własnej połowie. Znów Puchacz mógł wpisać się na listę strzelców, lecz trafił w słupek. Piłka odbiła się jeszcze od nóg interweniującego Strączka, ale jeden z mieleckich defensorów wyjaśnił sytuację.

Lech dominował na boisku, stwarzał zagrożenie, ale Strączek spisywał się bez zarzutów. 22-letni bramkarz wyszedł obronną ręką w sytuacji sam na sam z Alanem Czerwińskim. Stal z kolei sporadycznie gościła na połowie gospodarzy; technicznym uderzenie bramkarza Lecha próbował zaskoczyć Maciej Urbańczyk, ale Bednarek nie dał się zaskoczyć.

Mijały minuty, a poznaniacy coraz bardziej nerwowo rozgrywali swoje akcje. Beniaminek z kolei starał się szanować piłkę i dowieźć remis do końca meczu.

Ostatni kwadrans pojedynku okazał się jedną wielką huśtawką nastrojów. Najpierw do podania wzdłuż pola karnego dopadł Puchacz, który z tzw. pierwszej piłki w końcu znalazł drogę do siatki. Futbolówka po drodze odbiła się od nogi Bożydara Czorbadżijskiego i zmyliła Strączka.

Stali brakowało atutów w ofensywie by sforsować defensywę rywala. Ale to piłkarze Lecha przyszli z pomocą mieleckiej drużynie. Wprowadzony zaledwie minutę wcześniej Krawec tak niefortunnie interweniował w zamieszaniu w polu karnym, że trafił do własnej bramki. Sędzia Jarosław Przybył długo czekał na decyzję arbitrów z wozu VAR, ale ostatecznie lechici rozpoczęli od środka boiska.

To nie był jednak koniec emocji. Rozpoczęła się już siódma minuta doliczonego czasu gry, gdy Petteri Forsell z autu wyrzucił piłkę na ponad 30 metrów w pole karne gospodarzy. Tam przejął ją De Amo Perez i z bliska zdobył bramkę na wagę trzech punktów.

Lech Poznań - PGE FKS Stal Mielec 1:2 (0:0)

Bramki: 1:0 Tymoteusz Puchacz (80), 1:1 Wasyl Krawec (89-samobójcza), 1:2 De Amo Perez (90+7)

Żółta kartka - Lech Poznań: Antonio Milic, Jan Sykora. PGE FKS Stal Mielec: Mateusz Mak, Mateusz Matras

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Mecz bez udziału publiczności

Lech Poznań: Filip Bednarek - Alan Czerwiński, Lubomir Satka, Antonio Milic, Tymoteusz Puchacz - Michał Skóraś (65. Jan Sykora), Jesper Karlstroem (70. Nika Kwekweskiri), Dani Ramirez, Pedro Tiba, Jakub Kamiński (88. Wasyl Krawec) - Aron Johannsson (65. Filip Szymczak)

PGE FKS Stal Mielec: Rafał Strączek - Marcin Flis, De Amo Perez, Bożidar Czorbadżijski - Maciej Urbańczyk (84. Maciej Jankowski), Robert Dadok (73. Albin Granlund), Mateusz Matras (84. Petteri Forsell), Grzegorz Tomasiewicz, Krystian Getinger - Maciej Domański (67. Aleksandyr Kolew), Mateusz Mak (67. Andreja Prokic)