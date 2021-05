Problem trzeciej drużyny minionych rozgrywek ekstraklasy spowodowany jest karą, którą 30-latek otrzymał w meczu rewanżowym III rundy eliminacyjnej Ligi Europy pomiędzy Legią Warszawa a Football 1991 Dudelange. Był to ostatni jego występ na arenie europejskiej.

"Pogoń Szczecin, gdy tylko stało się pewne, że awansuje do pucharów, przygotowując listę zawodników uprawnionych do gry w eliminacjach Europa Conference League, wystąpiła do UEFA o wyjaśnienie, czy kara nałożona na Michała Kucharczyka jako zawodnika Legii Warszawa, dotyczy także okresu jego występów w barwach Pogoni Szczecin w bieżącej edycji pucharów" – napisano w oficjalnym komunikacie klubowym.

"Do klubu dotarło wyjaśnienie UEFA, iż kara pięciu meczów obejmuje wszelkie kluby, w jakich Michał Kucharczyk będzie uprawniony do występowania w europejskich pucharach, a tym samym zawieszenie zawodnika obowiązuje bezwzględnie na pięć meczów" – czytamy dalej.

Co ważne, szczecinianom nie przysługuje w tym zakresie droga odwoławcza. Kibice granatowo-bordowych muszą pogodzić się z tym, że Pogoń w pierwszych pucharowych starciach będzie musiała radzić sobie bez swojego etatowego skrzydłowego.

Kucharczyk dołączył do Pogoni latem ubiegłego roku. W sezonie 2020/2021 był bardzo istotnym ogniwem ekipy Kosty Runjaica. Wystąpił we wszystkich 30 spotkaniach Portowców w sezonie i strzelił najwięcej goli w drużynie – 6.