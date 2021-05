Pereira jest wychowankiem piłkarskiej szkółki FC Porto, jednak na portugalskich boiskach w seniorskim futbolu zadebiutował w barwach innego zespołu - Vitorii Guimaraes.

Później przeniósł się do ligi cypryjskiej, gdzie występował w zespole Doxa Katokopias, a potem trafił do Omonii Nikozja. Ma za sobą grę w słowackim Spartaku Trnawa, a ostatnio wrócił do ojczyzny i grał w Gil Vicente.

Joel jest bardzo ofensywnie grającym bocznym obrońcą, który wpisuje się w nasz styl grania i dzięki swoim umiejętnościom może nam pomóc między innymi w budowaniu akcji w ataku pozycyjnym. Chcieliśmy wzmocnić rywalizację na pozycji prawego obrońcy, bo walka o miejsce w składzie zawsze pomaga zawodnikom, by stawali się lepsi i się rozwijali. Teraz taką rywalizację będą ze sobą toczyć Joel z Alanem Czerwińskim. Będzie ona bardzo ciekawa i na pewno przysłuży się obu zawodnikom - powiedział właściciel Lecha Piotr Rutkowski cytowany na oficjalnej stronie klubowej.

Portugalski zaciąg

To trzeci portugalski piłkarz w kadrze Lecha. Oprócz Pedro Tiby, zawodnikiem poznańskiego klubu pozostaje Joao Amaral, który ostatnio był na wypożyczeniu w Pacos de Ferreira.

To nie jest jedyne wzmocnienie Lecha przed nowym sezonem. Jeszcze zimą podpisano kontrakt z Radosławem Murawskim, grającym ostatnio w tureckim Denizlisporze. Umowa będzie obowiązywać jednak dopiero od 1 lipca.

Podopieczni Macieja Skorży przygotowania do nowego sezonu rozpoczną 14 czerwca.