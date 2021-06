Do bramki Osijeka trafili Lubambo Musonda (68.) i Robert Pich (80.), a w drugim spotkaniu gola uzyskał Mateusz Praszelik (35.).

Reklama

Był to drugi i trzeci sprawdzian Śląska przygotowującego się do gry w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Wcześniej wrocławianie zmierzyli się z Vojvodiną Nowy Sad, przegrywając 0:1.

W planach mają jeszcze pojedynki z NK Polet i Hajdukiem Split.

Zespół trenera Jacka Magiery do Polski wróci 30 czerwca i już do rozpoczęcia sezonu będzie trenować na własnych obiektach. Pierwszy mecz w Lidze Konferencji w Estonii z Paide Linnameeskond zaplanowany jest na 8 lipca, a rewanż odbędzie się we Wrocławiu tydzień później.