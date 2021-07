Na lotnisku powitał go m.in. były świetny obrońca zabrzan i reprezentacji Polski Stanisław Oślizło.

Jestem w domu, każdy to wie. Stąd jest moja rodzina. Najważniejsze teraz to poznanie trenera, drużyny, a potem zobaczymy. Wróciłem do klubu, na którym się wychowałem. Nie przyjeżdżam tu na jeden dzień, tylko na rok, albo na dłużej - powiedział Podolski, z szalikiem Górnika na szyi.

Podkreślił, że dla niego nie ma w Polsce lepszego klubu.

Żartowniś Podolski

Jest w Górniku dużo młodych zawodników, będę ich kopał w d.. żeby biegali, pracowali – dodał ze śmiechem.

Urodzony w Gliwicach 36-letni napastnik od dawna zapowiadał, że zagra kiedyś w Górniku, któremu kibicuje od dziecka. Teraz postanowił dotrzymać słowa. W przeszłości występował m.in. w Bayernie Monachium i Arsenalu Londyn. Ostatnio występował w tureckim Antalyasporze.

Podolski rozegrał w barwach reprezentacji Niemiec 130 meczów, zdobył dla niej 49 goli, a w 2014 roku został mistrzem świata. W 2008 roku wywalczył z kadrą wicemistrzostwo Europy.

Na czwartek zaplanowana jest konferencja prasowa zawodnika i uroczyste powitanie go przez kibiców na Arenie Zabrze.