Chociaż w terminarzu jest to czwarta kolejka piłkarskiej ekstraklasy, dla Zagłębia będzie to trzeci mecz. Lubinianie tydzień temu mieli zmierzyć się na wyjeździe z Legią Warszawa, ale zespół mistrzów Polski poprosił o przełożenie tego pojedynku z uwagi na grę w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Mieliśmy więcej czasu, aby przepracować pewne elementy. Do spotkania z Legią przygotowywaliśmy się do czwartku, kiedy to zapadła decyzja o zmianie terminu meczu. Dopiero wtedy przekształciliśmy nasz mikrocykl oraz rozegraliśmy grę wewnętrzną. Do spotkania z Pogonią przygotowywaliśmy się już w standardowym trybie – wyjaśnił w rozmowie z klubowymi mediami trener Żuraw.

Żuraw zna słabe punkty Pogoni

Zagłębie fatalnie rozpoczęło sezon, bo od porażki 0:3 z Wisłą w Krakowie. Później jednak dosyć łatwo pokonało na własnym stadionie Górnika Łęczna 3:1. Oba spotkania były pierwszymi pod wodzą trenera Żurawia, który objął zespół zaledwie kilka dni przed startem sezonu.

Pracujemy trochę za krótko, abym mógł powiedzieć, że mamy już wypracowane dokładnie wszystkie schematy. Z drugiej strony uważam, że wynikająca z tego nieprzewidywalność może być kluczem do sukcesu w niedzielnym spotkaniu – zaznaczył szkoleniowiec.

Zadanie przed Zagłębiem nie będzie łatwe, bo przyjedzie Pogoń, która zgromadziła już siedem punktów i w trzech meczach straciła zaledwie jednego gola. Trener Żuraw stwierdził, że ekipa ze Szczecina ma też swoje słabe punkty.

I postaramy się je wykorzystać. Pogoń jest zespołem bardzo dobrze zorganizowanym, potrafiącym szybko przejść z obrony do ataku, na co będziemy musieli szczególnie uważać – dodał.

Ostatnio był remis

Obie ekipy mierzyły się z sobą ostatnio w przedostatniej kolejce poprzednich rozgrywek i także w Lubinie. Pierwsi gola zdobyli wówczas goście, ale w drugiej połowie do siatki trafił Karol Podliński i mecz zakończył się remisem 1:1.

Myślę, że w niedzielę oba zespoły będą grały ofensywnie. Z pewnością będzie to ciekawy, otwarty mecz. Mam nadzieję, że strzelimy przynajmniej jedną bramkę więcej niż przeciwnik – podsumował Żuraw.

Początek meczu Zagłębie – Pogoń w niedzielę o godz. 20.