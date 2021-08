Statystycznie będą do derby Dolnego Śląska numer 47, ale na boisku obie ekipy mierzyły się z sobą o jeden raz mniej. W sezonie 1996/97 Śląsk ze względów na problemy finansowe wycofał się w końcówce rozgrywek i zaplanowany na ostatnią kolejkę pojedynek we Wrocławiu się nie odbył, a Zagłębie wygrało walkowerem.

Co prawa ostatni mecz obu ekip rozegrany w kwietniu nie przyniósł wielkich emocji i zakończył się bezbramkowym remisem, ale wiele wcześniejszych były godne miana prawdziwych derbów. Wystarczy wspomnieć pierwszy pojedynek z poprzedniego sezonu w Lubinie, kiedy Zagłębie przegrywało do przerwy 0:1, ale odwróciło losy spotkania, zdobywając zwycięskiego gola w doliczonym czasie.

Śląsk 9 meczów z rzędu w Lubinie bez wygranej

Dla Śląska był to dziewiąty z rzędu mecz w Lubinie bez wygranej. Ostatni raz wrocławianie zwyciężyli z Miedziowymi na ich stadionie ponad dziesięć lat temu, w sezonie 2011/12. Wojskowi kroczyli wówczas po mistrzostwo Polski i pod wodzą trenera Oresta Lenczyka rozbili lokalnego rywala aż 5:1.

Jedne z najciekawszych, a być może nawet najciekawsze derby zostały rozegrane niemal równo trzy lata temu we Wrocławiu i zakończyły się remisem 4:4. W tym meczu były wszystko co kochają kibice – ładne gole, zmiany prowadzenia i walka do ostatnich sekund. Śląsk wówczas gola na 4:4 zdobył w 90 minucie, a mimo wszystko oba zespoły miały jeszcze okazje na zadanie kolejnego ciosu.

Do niedzielnego pojedynku oba ekipy przystąpią w podobnych nastrojach – nie jest źle, ale mogło być lepiej. Po 1:1 w Gliwicach z Piastem Śląsk pozostaje niepokonany, ale był to już czwarty remis wrocławian w tym sezonie. Podopieczni trenera Dariusza Żurawia za to polegli w Płocku z Wisłą 0:4, ale to spotkanie było toczone w anormalnych warunkach, przy ulewnym deszczu i mogło się różnie potoczyć. Poza tym Zagłębie u siebie prezentuje się na razie wyśmienicie, ogrywając Górnika Łęczna 3:1 i Pogoń Szczecin 2:0.

Początek meczu Zagłębie – Śląsk w niedzielę o godz. 15.

Derby w liczbach