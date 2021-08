Luis jest pomocnikiem i ostatnio, od 2020 roku, grał w Vitorii Guimaraes, a z Rakowem związał się czteroletnim kontraktem, z możliwością przedłużenia umowy o kolejny rok. Ma też za sobą występy w juniorskich i młodzieżowych reprezentacjach Portugalii, z którymi wywalczył mistrzostwo Europy do lat 17 i do lat 19.

To czwarty Portugalczyk, który przyszedł do drużyny wicemistrzów Polski latem tego roku. Wcześniej do Rakowa trafili Alexandre Guedes, Fabio Sturgeon i Pedro Vieira. Dwaj pierwsi zdążyli nawet zagrać w eliminacjach Ligi Konferencji, a Guedes zadebiutował już w ekstraklasie.

Wzmocnienie wymuszone absencją

Lech musiał dokonać wzmocnienia w ataku, bowiem do dyspozycji trenera Macieja Skorży zostało tylko dwóch napastników: Mikael Ishak i Artur Sobiech. Aron Johannsson doznał poważnego urazu barku i czeka go dłuższa przerwa.

Nowy nabytek "Kolejorza" w poprzednim sezonie węgierskiej lidze rozgrał 20 meczów, w których strzelił cztery gole. Zanotował także dwa występy w fazie grupowej Ligi Mistrzów - przeciwko Barcelonie (0:3) oraz Dynamo Kijów (0:1). Lech w umowie zawarł klauzulę pierwokupu piłkarza.

Roko Baturina ma za zadanie naciskać na Mikaela Ishaka oraz Artura Sobiecha i rywalizować z nimi o miejsce w składzie. Liczymy na jego dobre wejście do naszego zespołu i oczywiście bramki zdobywane dla Lecha Poznań - powiedział dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa, cytowany na oficjalnej stronie klubowej.

Jednocześnie poznański klub poinformował, że drużynę opuścił czeski pomocnik Jan Sykora. 27-letni zawodnik na zasadzie wypożyczenia trafił do lidera czeskiej ekstraklasy Viktorii Pilzno.