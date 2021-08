Francuz w barwach Amiens SC rozegrał 32 spotkania w Ligue 2, strzelił w nich dwa gole i zaliczył trzy asysty. Do poznańskiego klubu dołączył na zasadzie transferu definitywnego.

Kiedy dowiedziałem się o zainteresowaniu ze strony Warty Poznań, to nie zastanawiałem się zbyt długo z podjęciem decyzji. Słyszałem wiele dobrego o polskiej ekstraklasie, potwierdził to Milan Corryn (piłkarz Warty - PAP), z którym rozmawialiśmy przed przylotem do Polski. Jestem szczęśliwy, że tutaj trafiłem. Teraz chcę już jak najszybciej zacząć grać w nowych barwach. Chcę pomóc zespołowi w zajęciu jak najwyższej pozycji w lidze. Myślę, że pierwsza ósemka w tabeli będzie dobrym rezultatem. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby osiągnąć z drużyną założone cele - powiedział Papeau, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Nowy zawodnik będzie do dyspozycji trenera Piotra Tworka na najbliższy mecz z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, który rozegrany zostanie w Grodzisku Wielkopolskim 11 września.

Wzmocnienia Warty

Papeau jest siódmym nowym zawodnikiem, który wzmocnił Wartę w letnim oknie transferowym.

Wcześniej poznańską drużynę wzmocnili bramkarz Jędrzej Grobelny, obrońcy Wiktor Pleśnierowicz i Konrad Matuszewski, pomocnicy Milan Corryn i Szymon Czyż oraz napastnik Jakub Sangowski.