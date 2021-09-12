Raków Częstochowa - Lech Poznań 2:2 (1:0).
Bramki: 1:0 Marcin Cebula (14., karny), 2:0 Sebastian Musiolik (48.), 2:1 Joao Amaral (57.), 2:2 Mikael Ishak (73., karny).
Żółte kartki: Raków Częstochowa: Marko Poletanović, Tomas Petrasek, Mateusz Wdowiak; Lech Poznań - Pedro Tiba, Mikael Ishak, Barry Douglas.
Sędzia: Szymon Marciniak (Płock).
Widzów: 5 200.
Raków Częstochowa: Vladan Kovacevic - Fran Tudor, Andrzej Niewulis, Milan Rundic (29. Tomas Petrasek) - Wiktor Długosz (78. Daniel Szelągowski), Marko Poletanovic (78. Igor Sapała), Walerian Gwilia, Patryk Kun - Marcin Cebula (39. Mateusz Wdowiak), Fabio Sturgeon, Sebastian Musiolik (78. Alexandre Guedes).
Lech Poznań: Mickey van der Hart - Alan Czerwiński (46. Joel Pereira), Bartosz Salamon, Lubomir Satka, Barry Douglas - Adriel Ba Loua (70. Michał Skóraś), Radosław Murawski (46. Joao Amaral), Jesper Karlstroem, Pedro Tiba (70. Nika Kwekweskiri), Jakub Kamiński (80. Dani Ramirez) - Mikael Ishak.





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Wyniki meczów 7. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

11-09-2021:
Śląsk Wrocław - Legia Warszawa              1:0 (0:0) 
Jagiellonia Białystok - PGE FKS Stal Mielec 1:1 (1:1) 
Cracovia Kraków - Górnik Zabrze             2:2 (0:2) 
Warta Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:0  
12-09-2021:
Raków Częstochowa - Lech Poznań             2:2 (1:0) 
Wisła Kraków - Lechia Gdańsk                2:2 (0:2) 
Piast Gliwice - KGHM Zagłębie Lubin         0:1 (0:0)
 
Pozostałe mecze kolejki:
13-09-2021:
Górnik Łęczna - Wisła Płock (18.00)
Radomiak Radom - Pogoń Szczecin (20.30)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek):

1. Lech Poznań                      7  4 3 0  13-5     15 +8
2. Śląsk Wrocław                    7  3 4 0  10-6     13 +4
3. Wisła Kraków                     7  3 2 2  13-9     11 +4
4. Pogoń Szczecin                   6  3 2 1   9-5     11 +4
5. Lechia Gdańsk                    7  2 4 1  10-8     10 +2
6. Piast Gliwice                    7  3 1 3  10-9     10 +1
7. Jagiellonia Białystok            7  2 3 2   9-8     9 +1
8. KGHM Zagłębie Lubin              6  3 0 3   7-11    9 -4
9. Radomiak Radom                   5  2 2 1   6-4     8 +2
10. Raków Częstochowa               5  2 2 1   8-9     8 -1
11. PGE FKS Stal Mielec             7  2 2 3   7-10    8 -3
12. Cracovia Kraków                 7  2 2 3   8-12    8 -4
13. Wisła Płock                     6  2 1 3   9-7     7 +2
14. Warta Poznań                    7  1 4 2   8-7     7 +1
15. Górnik Zabrze                   6  2 1 3   7-9     7 -2
16. Legia Warszawa                  5  2 0 3   4-5     6 -1
17. Bruk-Bet Termalica Nieciecza    6  0 3 3   5-9     3 -4
18. Górnik Łęczna                   6  0 2 4   3-13    2 -10

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze.

Mecze w następnej kolejce:
17-09-2021:
KGHM Zagłębie Lubin - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (18.00)
Lech Poznań - Wisła Kraków (20.30)
18-09-2021:
Wisła Płock - Jagiellonia Białystok (12.30)
Pogoń Szczecin - Cracovia Kraków (15.00)
Radomiak Radom - Śląsk Wrocław (17.30)
Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (20.00)
19-09-2021:
PGE FKS Stal Mielec - Raków Częstochowa (12.30)
Górnik Zabrze - Warta Poznań (15.00)
Legia Warszawa - Górnik Łęczna (17.30)