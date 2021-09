Gliwiczanie przystąpili do tego spotkania po dwóch ligowych porażkach po 0:1 - z Zagłębiem Lubin i Lechią Gdańsk i wyjazdowej wygranej z czwartoligową Włocłavią Włocławek 2:0 w 1/32 finału Pucharu Polski.

Reklama

Cracovia odpadła z pucharowej rywalizacji po rzutach karnych z pierwszoligowym ŁKS Łódź. W pierwszej połowie piłkarze zaprezentowali niezwykłą skuteczność. Gliwiczanie oddali jeden celny strzał, goście - dwa, a do przerwy wynik brzmiał 1:2.

Piast objął prowadzenie po uderzeniu Damiana Kądziora, który w polu karnym "Pasów" przejął odbitą od rywala piłkę i bez namysłu wpakował ją do siatki, mając przed sobą tylko bramkarza. Krakowianie odpowiedzieli na to dwoma bardzo podobnie wykonanymi przez Michala Siplaka rzutami wolnymi. Do jego "wrzutek" w pole karne wyskoczyli najpierw Cornel Rapa, potem Pelle van Amersfoort i Cracovia do przerwy prowadziła jedną bramkę.

Goście po zmianie stron poszli za ciosem i pierwsi wypracowali dobrą okazję. W 50. minucie uderzenie Marcosa Alvareza obronił Frantisek Plach.

Osiem minut później gliwicka defensywa została rozmontowana po raz kolejny. Bramkarz co prawda obronił strzał Karola Knapa, ale wobec dobitki van Amersfoorta nic już nie mógł zrobić.

Zespół trenera Waldemara Fornalika szybko odpowiedział, bo w podbramkowym zamieszaniu gola zdobył wprowadzony w drugiej połowie Michael Ameyaw i zapewnił kibicom obu zespołów duże emocje.

Piast atakował, a bramkę zdobyli rywale. W 71. minucie wyprowadzili prostą i skuteczną kontrę, zakończoną precyzyjnym, płaskim strzałem van Amersfoorta.

Cracovia wygrała ligowy mecz w Gliwicach po ponad sześcioletniej przerwie. Piłkarzy Piasta żegnało pytanie ich kibiców z trybun: "Co wy robicie?".

Piast Gliwice - Cracovia 2:4 (1:2).

Bramki: 1:0 Damian Kądzior (10.), 1:1 Cornel Rapa (19.), 1:2 Pelle van Amersfoort (34.), 1:3 Pelle van Amersfoort (58.), 2:3 Michael Ameyaw (60.), 2:4 Pelle van Amersfoort (71.).

Żółte kartki: Cracovia - Cornel Rapa.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa).

Widzów: 3140.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Martin Konczkowski, Ariel Mosór, Tomas Huk, Alexandros Katranis - Damian Kądzior (89. Arkadiusz Pyrka), Patryk Sokołowski, Michał Chrapek (54. Patryk Lipski), Kristopher Vida (54. Michael Ameyaw) - Dominik Steczyk (46. Tiago Alves), Alberto Toril (75. Nikola Stojiljkovic).

Cracovia: Lukas Hrosso - Cornel Rapa, Jakub Jugas, Matej Rodin, Kamil Pestka - Sergiu Hanca (90+5. Jakub Myszor), Damir Sadikovic (71. Sylwester Lusiusz), Pelle van Amersfoort, Karol Knap (71. Mathias Hebo Rasmussen), Michal Siplak (71. Kamil Ogorzały) - Marcos Alvarez (66. Florian Loshaj).