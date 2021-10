Legioniści słabo zaczęli sezon ligowy, w dziewięciu meczach doznali sześciu porażek. W Gliwicach musieli sobie radzić bez swojego kapitana Artura Jędrzejczyka, pauzującego za żółte kartki. Angielski pomocnik gospodarzy Tom Hateley spodziewał się, że rywale zagrają jak „wygłodzony zwierz”, zważywszy na jej problemy w ekstraklasie i czwartkową porażkę z Napoli 0:3 w Lidze Europy.

Reklama

I rzeczywiście goście ostro ruszyli do przodu, a prowadzić mogli już w 4. minucie, kiedy Mahir Emreli z bliska trafił najpierw w jeden słupek gliwickiej bramki, a dobijając - w drugi. Gliwiczanie byli skuteczniejsi, bo ich dwie akcje zakończyły się golami Alberto Torila. Hiszpański napastnik najpierw nie dał się złapać na „spalonego”, a potem „zamknął” długie dośrodkowanie Damiana Kądziora z lewej strony.

Legioniści dążyli do zmniejszenia strat. Bramkarz Piasta obronił potężne uderzenie Filipa Mladenovica z daleka, ale kontaktową bramkę zdobył Ernest Muci, trafiając z ostrego kąta mistrzowie Polski nacierali, zanotowali wiele dośrodkowań w pole karne, rzutów rożnych, prób z dystansu, jednak Frantisek Plach przed przerwą nie dał się już zaskoczyć.

Trener Legii Czesław Michniewicz dysponował tylko pięcioma rezerwowymi (w tym bramkarzem), a już w 25. minucie musiał dokonać zmiany z powodu kontuzji Maika Nawrockiego.

Gliwiczanie na początku drugiej połowy wyszli z oblężenia, też starali się o zdobycie kolejnej bramki. Kibice, mimo dość niesprzyjającej temperatury, nie mieli powodów do narzekania na brak emocji. Walki na boisku bowiem nie brakowało, szwankowała za to dokładność decydujących podań z obu stron. Tak było do 59. minuty, kiedy na pole karne Legii dośrodkował Michał Chrapek, a niepilnowany Toril głową nie dał szans Kacprowi Tobiaszowi.

Następne minuty przyniosły frontalny atak Legii. Piłka rzadko opuszczała połowę rywali. Po silnym strzale Emrelego Placha uratował znów słupek, a Muci spudłował w sytuacji sam na sam z golkiperem Piasta. Gospodarze przetrwali trudne chwile i w końcówce sami skutecznie zaatakowali. Po strzale Kriphera Vidy w słupek piłkę do siatki z bliska wpakował rezerwowy Nikola Stojiljković, który chwilę wcześniej wszedł na boisko, zastępując Torila.

Zawodnicy gości zostali chłodno pożegnani przez grupę swoich kibiców, w sektorach gliwiczan na stadionie trwała po końcowym gwizdku feta. To nie był szczęśliwy weekend piłkarzy Legii na Górnym Śląsku. W sobotę stołeczna futsalowa drużyna przegrała w Chorzowie z miejscowym Clearexem 1:2 w halowej ekstraklasie

Piast Gliwice - Legia Warszawa 4:1 (2:1)

Bramki: 1:0 Alberto Toril (10), 2:0 Alberto Toril (14), 2:1 Ernest Muci (21), 3:1 Alberto Toril (59-głową), 4:1 Nikola Stojiljkovic (86)

Żółta kartka - Piast Gliwice: Patryk Sokołowski, Miguel Munoz. Legia Warszawa: Filip Mladenovic, Bartosz Slisz

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork)

Widzów: 4 755

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Martin Konczkowski, Tomas Huk, Miguel Munoz, Alexandros Katranis - Arkadiusz Pyrka (75. Michael Ameyaw), Tom Hateley, Michał Chrapek, Patryk Sokołowski, Damian Kądzior (75. Kristopher Vida) - Alberto Toril (83. Nikola Stojiljkovic)

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Kacper Skibicki, Mateusz Wieteska, Maik Nawrocki (25. Ihor Charatin), Filip Mladenovic - Josue, Andre Martins (62. Kacper Kostorz), Bartosz Slisz - Ernest Muci, Mahir Emreli, Luquinhas (62. Rafael Lopes)

Wyniki meczów 12. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej: