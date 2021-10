Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji prowadząc działania wytypowali grupę osób, którą podejrzewali przygotowania do handlu narkotykami.

Miejscem magazynowania narkotyków było mieszkanie na warszawskim Gocławiu. W środku policjanci znaleźli 5,5 kilograma niedozwolonych środków o łącznej wartości 330 tysięcy złotych. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn. Młodszy miał 29 lat, zaś starszy 32 lata - podali w komunikacie policjanci.

Ustalono, że najemcą mieszkania był starszy z nich.

Jak podali funkcjonariusze, "w ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali mężczyznę, którego podejrzewali o działania niezgodne z prawem". "Po ujęciu podejrzanego udali się z nim do mieszkania, w którym znaleźli znaczne ilości narkotyków, a także dwie zgrzewarki i dwie wagi elektroniczne" - dodali.

Wśród zabezpieczonych narkotyków były marihuana, kokaina, amfetamina a także - jak informuje warszawska policja - "nieustalona jeszcze substancja". Podczas prowadzonych czynności policjanci znaleźli przy mężczyznach kilkanaście telefonów komórkowych.

Mężczyźni zostali zatrzymani na trzy miesiące w związku z zarzutem "czynienia działań mających na celu wprowadzenie narkotyków do obrotu". Grozi im za to do 3 lat więzienia.

Według ustaleń policji mężczyźni byli powiązani z środowiskiem piłkarskich pseudokibiców.