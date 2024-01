Lirim Kastrati wraca do polskiej Ekstraklasy. Reprezentant Kosowa jeszcze nie tak dawno grał w barwach Legii Warszawa. Teraz wzmocni występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa. To trzeci zimowy transfer łódzkiej drużyny, do której dołączyli wcześniej słowacki bramkarz Ivan Krajcirik i francuski pomocnik Noah Diliberto.