Radomiak wykorzystał przepisy FIFA

Informacje o przenosinach 16-letniego Chorwata brzmią dość sensacyjnie, ale to nie plotka. Według doniesień serwisu weszlo.com finalizacja transakcji jest na ostatniej prostej.

Vuskovic to jeden z największych talentów chorwackiej piłki. Niedawno podpisał kontrakt z Tottenhamem Hotspur. Klub z angielskiej Premier League za transfer uzdolnionego młodzieńca zapłacił Hajdukowi Split aż 14 milionów euro.

Jak więc Radomiakowi udało się sprowadzić go do polskiej Ekstraklasy? Klub z Radomia wykorzystał prawo. Przepisy FIFA stanowią, że w przypadku transferów poza Unią Europejską - a Wielka Brytania wystąpiła ze wspólnoty - zawodnik musi mieć ukończone osiemnaście lat.

Wzrost i szybkość atutami 16-latka

Rozmowy z Tottenhamem nie były łatwe, ale ostatecznie "Zieloni" dopięli swego i przekonali "Wyspiarzy". W efekcie młodzian zostanie wypożyczony do drużyny zajmującej 10. miejsce w tabeli polskiej Ekstraklasy.

Tak więc Vuskovic musi poczekać przynajmniej dwa lata za nim będzie mógł założyć koszulkę Tottenhamu. Do tego czasu angielski klub musi mu zapewnić innego pracodawcę. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie młody Chorwat doświadczenie będzie zbierał pod okiem trenera Kędziorka.

Jak na szesnastolatka imponuje warunkami fizycznymi: ma 193 cm wzrostu, świetnie gra w powietrzu i niezwykle ciężko go minąć. W pojedynkach defensywnych wyróżnia się odwagą i brawurą, bardzo dobrze radzi sobie w odbiorze piłki. Jest szybki i świetnie nadaje się do gry wysokim pressingiem, do tego jego mobilność i technika są zaskakująco dobre, biorąc pod uwagę jego wzrost - tak Vuskovica opisuje serwis "Breaking the lines".