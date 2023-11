Wygląda na to, że Adidas przedwcześnie wypuścił piłkę do sprzedaży na Euro 2024 w Nowej Zelandii – napisał Henderson.

Barwy nawiązują do 24 reprezentacji

Piłkę Adidas Euro 2024 zaprojektowano w białej tonacji z trójkątnymi wzorami w kolorze czarnym, żółtym, czerwonym i zielonym. Zarówno logo Euro 2024, jak i logo Adidas na piłce są w kolorze niebieskim. Barwy nawiązują do 24 reprezentacji, które zagrają w turnieju. Przesłaniem imprezy jest to, że będzie to przyjazne miejsce, w którym każdy czuje się mile widziany i entuzjastycznie celebruje swoją różnorodność.

Układ paneli na piłce "Fussballiebe” wydaje się być podobny do układu "Al Rihla" (czyli po arabsku "podróż") zaprojektowanej na potrzeby mundialu 2022 w Katarze, ale firma Adidas dodała dodatkowe zakrzywione sekcje na powierzchni.

Oficjalna prezentacja piłki Euro 2024 2 grudnia

Najmniejsza wersja piłki będzie kosztować 20 Euro, oryginalna będzie miała cenę ok. 150 euro.

Po raz pierwszy oficjalną piłkę ME zaprojektowano na potrzeby imprezy w 1972 roku. Euro 2024 będzie 10 turniejem, który otrzyma taki produkt.

Oficjalna prezentacja piłki Euro 2024 zaplanowana jest na 2 grudnia 2023 roku w Elbphilharmonie w Hamburgu podczas losowania turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 14 czerwca – 14 lipca 2024 roku w Niemczech.