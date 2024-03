Polacy w czwartek w półfinale pokonali aż 5:1 słabiutką Estonię. Podopieczni Michała Probierza mieli dodatkowo ułatwione zadanie, bo goście po czerwonej kartce dla jednego z zawodników przez większość meczu grali w "dziesiątkę" Natomiast Walijczycy na własnym terenie bez problemów rozprawili się z Finlandią, pokonując ją 4:1.

Eksperci więcej szans dają Walii

Teraz zwycięzcy tych pojedynków zmierzą się w meczu o wszystko. Stawką jest awans do Euro 2024. Eksperci z serwisu "We Global Football" uważają, że faworytem spotkania są gospodarze. Przemawia za nimi atut w postaci własnego stadionu.

Walijczycy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że we wtorkowy wieczór publiczność na Millennium Stadium w Cardiff będzie ich 12. zawodnikiem. Czeka nas trudny mecz, ale na tym stadionie graliśmy już z wieloma świetnymi zespołami i osiągaliśmy dobre wyniki. Musimy wykorzystać to doświadczenie - powiedział kapitan zespołu naszych najbliższych rywali Ben Davies.

Bilans przemawia na korzyść Polaków

Selekcjoner naszych orłów zapewnia, że jego piłkarze są przygotowani na grę na trudnym terenie. Sztab kadry analizował grę reprezentacji Walii. To zespół oparty na wybieganiu, dobrze wychodzący z kontratakami. Ich wahadłowi grają ofensywnie. Zdajemy sobie z tego sprawę i chcemy wyeliminować atuty Walijczyków. Dla nas najważniejsze będzie jednak to, żebyśmy narzucili swój styl. Żebyśmy grali od początku tak jak my chcemy, dominowali w tym spotkaniu. I żebyśmy wytrzymali od początku ten mecz fizycznie, bo wiadomo, że będzie dużo walki. Ważne będzie również przygotowanie mentalne. Wyjdziemy z nastawieniem i świadomością, że przyjechaliśmy tutaj zwyciężyć - zapewnił Probierz podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Cardiff.

Biało-czerwoni mają korzystną serię w meczach z Walią: wygrali sześć ostatnich, a łącznie pokonali ją siedmiokrotnie w 10 starciach. Tylko raz przegrali - w 1973 roku.