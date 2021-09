32-letni Bale, któremu w czerwcu 2022 wygaśnie kontrakt z "Królewskimi", doznał urazu na treningu w klubie w połowie września, ale wydawało się, że zdąży się wykurować do najbliższych spotkań kwalifikacji mundialu. Ostatecznie zabrakło go w 28-osobowej kadrze Walii.

Taką kontuzję ścięgna podkolanowego leczy się od tygodnia do czterech. W jego przypadku będzie bliżej tej górnej granicy, co znaczy, że uraz był dość poważny. Nasz sztab medyczny skontaktował się z Garethem i wspólnie uznano, że najbliższe zgrupowanie to jeszcze dla niego za wcześnie. Mamy nadzieję, że w listopadzie będzie z nami - przekazał Page.

Granicę stu występów w narodowych barwach Bale będzie mógł zatem osiągnąć bądź przekroczyć w meczach z Białorusią i Belgią.

Walia zajmuje trzecie miejsce w tabeli grupy E eliminacji MŚ. W czterech występach zgromadziła siedem punktów, tyle samo co Czechy w pięciu. Prowadzi zdecydowanie Belgia - 16 pkt z sześciu spotkań.

8 października w Pradze Walia zagra z Czechami, a trzy dni później w Tallinnie z Estonią, która z dorobkiem jednego punktu jest ostatnia w grupie.