Zdaniem gazety "Sport Express" mecz we Wrocławiu "odpowie na kilka ważnych pytań". Pokaże, jaki skład wyjściowy selekcjoner Rosjan Stanisław Czerczesow uważa za optymalny i jaką taktykę wybierze. Będzie można też ocenić, którzy piłkarze trafią do ekipy na mistrzostwa Europy.

"Sport Express" ocenia przy tym Polskę jako przeciwnika, przy którym rosyjska reprezentacja nie musi pokazywać wszystkich swoich możliwości, więc - jak zastrzega - mecz we Wrocławiu nie odpowie na pytanie o stanie przygotowań do ME 2021. "Pamiętamy, jak niepozornie w meczach kontrolnych wyglądała drużyna Czerczesowa przed MŚ 2018 i przede wszystkim, co było potem. Tak więc, będziemy wyciągać wnioski na temat formy 12 czerwca, w dzień spotkania z Belgią" - podsumowuje gazeta.

"Nadzwyczaj poważnym przeciwnikiem" nazywa Polskę portal Championat.com, który przewidywał w komentarzu udział Roberta Lewandowskiego we wtorkowym spotkaniu. Zauważa, że w zakładach bukmacherskich wygrana polskiej drużyny uznawana jest za bardziej prawdopodobną. Polska "może sprawić Rosji problemy" - prognozuje portal. Ale i Rosjanie – zdaniem komentatora – mogą się w tym meczu pokazać, bo skład drużyny jest ciekawy, a liderzy są w dobrej formie. Championat.com przewiduje, że rosyjska drużyna potrafi stworzyć podczas meczu korzystne okazje i oczekuje "ostrej gry z obu stron".

Reprezentacja Rosji będzie we Wrocławiu zdawać pierwszy egzamin przed Euro-2021, a "na czele komisji egzaminacyjnej będzie Robert Lewandowski, najbardziej niebezpieczny dzisiaj napastnik piłkarskiej Europy” – podkreśla portal wysokonakładowej gazety "Komsomolskaja Prawda". Nie uwzględnia on ogłoszonej w poniedziałek zapowiedzi, że w wyjściowym składzie Polaków na meczu z Rosją zabraknie Roberta Lewandowskiego i koncentruje się na sylwetce polskiego zawodnika. "Roberta można porównać do Wiedźmina – bohatera cyklu powieści Andrzeja Sapkowskiego: to silni samotnicy, którzy są w stanie stawić opór każdemu przeciwnikowi" – opisuje KP.ru.

"Rosjanie mają dzisiaj jak najpoważniejszego przeciwnika i wybicie się na tym tle będzie wiele kosztować" - prognozuje rządowy dziennik "Rossijskaja Gazieta". Zastrzega jednak, że Polski nie można nazwać wielką drużyną światowej piłki nożnej. "RG" wyróżnia takich zawodników jak Lewandowski, Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny; tym niemniej wyniki polskiej reprezentacji podczas jej ostatnich występów "delikatnie mówiąc, nie powalają" - podkreśla dziennik.