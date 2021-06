Milik na zgrupowanie do Opalenicy przyjechał z kontuzją łąkotki, której nabawił się podczas ostatniego meczu ligi francuskiej z FC Metz. Uraz nie okazał się jednak groźny, ale przez tydzień piłkarz pracował indywidualnie – m.in. na basenie i z fizjoterapeutami. W czwartek trenował już z zespołem, choć trochę wcześniej niż pozostali zawodnicy zszedł z boiska. Tylko indywidualnie trenował Maciej Rybus, który jeszcze przed zgrupowaniem nabawił się kontuzji mięśniowej.

Reklama

Pod czujnym okiem Bońka

We wtorek na zgrupowanie wrócił Piotr Zieliński. Pomocnik Napoli w sobotę towarzyszył małżonce w narodzinach syna i otrzymał od selekcjonera Paulo Sousy kilka dni wolnego.

Po meczu z Rosją nie mamy żadnych urazów, wszyscy są zdrowi i mam nadzieję, że tak pozostanie do meczu ze Słowacją. Arek i Maciej byli stopniowo wdrażani w trening, jako jedyni mieli wczoraj zajęcia na boisku – powiedział rzecznik prasowy i menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

Dość intensywny trening trwał 80 minut, sporo było gier wewnętrznych na zmniejszonym boisku. Poczynaniom piłkarzy przyglądał się prezes związku Boniek, który pojawi się na czwartkowej konferencji prasowej.

Bielik i Góralski wpadną w odwiedziny

Jak zdradził Kwiatkowski, po południu kadrowicze będą również grać w piłkę, ale... wirtualnie na konsolach.

To z naszych zobowiązań marketingowych i sponsorskich – zaznaczył menedżer kadry.

Reprezentantów w Opalenicy odwiedzili piłkarze, którzy z powodu kontuzji nie mogli zostać powołani na Euro. W hotelu "Remes" pojawił się Krzysztof Piątek, w czwartek mają przyjechać Jacek Góralski i Krystian Bielik.

Selekcjoner już kilka miesięcy temu wyszedł z taką inicjatywą, gdy było wiadomo, że Krystian i Jacek nie będą mogli zagrać. Krzysiek to z kolei już tak bardziej "świeża" sprawa. Takie spotkania mają pomóc tym zawodnikom się odbudować. Nie jest to łatwa sytuacja dla piłkarzy, kiedy z powodu kontuzji omija ich taki turniej - wyjaśnił Kwiatkowski.

Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. We wtorek biało-czerwoni zagrają towarzysko z Rosją w Poznaniu, a dzień później przeniosą się do Sopotu i tam pozostaną w trakcie turnieju.

Występ w fazie grupowej mistrzostw Europy zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.