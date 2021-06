Czarterowy samolot wystartował z Poznania o godz. 15.00, a w Gdańsku Rębiechowie zameldował się 55 minut później. Na lotnisku kadrowicze razem ze sztabem i oficjelami przesiedli się do dwóch autokarów i o godz. 16.30, w asyście dwóch policyjnych radiowozów na sygnale, dotarli do hotelu.

Na miejscu czekało kilkudziesięciu kibiców, którzy nie mieli jednak okazji zetknąć się z reprezentantami.

Położony nad samym morzem ośrodek został ogrodzony i autokary z piłkarzami podjechały bezpośrednio pod główne wejście. Reprezentacja ma cały hotel do dyspozycji i wstęp na jego teren jest niemożliwy.

Trening w czwartek

W środę trener Paulo Sousa nie przewidział treningu, natomiast o godz. 18 odbędzie się na Polsat Plus Arenie Gdańsk pierwsza konferencja prasowa z Kamilem Glikiem. Z kolei inauguracyjne zajęcia zaplanowano na tym stadionie w czwartek o 17. Jest on otwarty zarówno dla mediów jak i widzów – będzie mogło go obejrzeć pięć tysięcy osób.

Taka sama liczba fanów biało-czerwonych będzie miała okazję zasiąść na trybunach podczas drugiej otwartej treningowej sesji, którą wyznaczono na wtorek, czyli dzień po pierwszym spotkaniu biało-czerwonych w Sankt Petersburgu ze Słowacją.