Anglicy, przeciwnicy Polaków w eliminacjach mistrzostw świata 2022, i Chorwaci inaugurują rywalizację w gr. D (pierwszy gwizdek o godz. 15), w której są też ekipy Szkocji i Czech; mecz tych drużyn w poniedziałek w Glasgow.

Na londyńskim Wembley faworytem będzie Anglia i nie tylko dlatego, że jest wyżej w rankingu FIFA od wicemistrza globu Chorwacji (4. - 14.) i ma lepszy bilans bezpośrednich gier (5-2-3), w tym w ME (1-0-0). Na swoim słynnym obiekcie Anglicy nigdy nie przegrali w ważnym turnieju, notując siedem zwycięstw i trzy remisy. Poza tym ostatnio cały czas wygrywają, m.in. w czerwcu pokonali Austrię i Rumunią po 1:0, wcześniej z Polską 2:1 w el. MŚ. Bałkański zespół przyjechał na Euro po 1:1 z Armenią i 0:1 z Belgią.

Inna sprawa, że Anglia nigdy nie triumfowała w swoim pierwszym występie w mistrzostwach kontynentu (0-5-4).

Chcemy grać dobrze, chcemy wygrywać i sprawić, abyśmy wszyscy przypomnieli sobie, jakim jesteśmy silnym narodem i jakie mamy wspaniałe cechy - stwierdził selekcjoner Gareth Southgate.

Chorwacki szkoleniowiec Zlatko Dalic zapowiada co najmniej dwie niespodzianki w składzie na mecz z Anglią. Gazety typują, że na środku ataku może wystąpić Ante Rebic.

W niedzielę udział w Euro 2021 rozpoczną także zespoły gr. C - o godz. 18 w Bukareszcie Austria zmierzy się z debiutującą Macedonią Północną, a o 21 Holandia podejmie w Amsterdamie Ukrainę.

Na liście FIFA przepaść dzieli 23. Austriaków i 62. Macedończyków. W dwóch bezpośrednich meczach lepsza była Austria, w bramkach 6:2 - do tych gier doszło w 2019 roku w eliminacjach do Euro. Jeśli po raz trzeci wygrają Austriacy, to jednocześnie będzie ich pierwsze w historii zwycięstwo w ME. Bez sukcesów walczyli w 2008 i 2016 roku.

Natomiast przy okazji spotkania Ukrainy z Holandią wiele mówiło się o... strojach tych pierwszych. Szef Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrij Pawełko poinformował w piątek, że osiągnął kompromis z UEFA w sprawie koszulek na ME 2021. Hasło "Bohaterom chwała!" zostanie na strojach piłkarzy, ale będzie zakryte.