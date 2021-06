W dwóch bezpośrednich meczach lepsza była Austria, w bramkach 6:2 - do tych gier doszło w 2019 roku w eliminacjach do Euro. Jeśli po raz trzeci wygrają Austriacy, to jednocześnie będzie ich pierwsze w historii zwycięstwo w ME. Bez sukcesów walczyli w 2008 i 2016 roku.

Austriaccy kibice nie musieli długo czekać na pierwszego gola dla swojej narodowej drużyny. W 18. minucie Stefan Lainer wykorzystał idealne podanie w pole karne i pokonał bramkarza Macedończyków.

Austriacy na prowadzeniu byli tylko przez dziesięć minut. Goran Pandev wykorzystał błąd obrońców i bramkarza i strzelił praktycznie do pustej bramki.

Austria - Macedonia 1:1

Bramka: Lainer (18) - Pandev (28)

Austria: Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Ulmer, Baumgartner, Laimer, X. Schlager, Alaba, Sabitzer, Kalajdzić

Macedonia: Dimitrievski; Nikolov, Musliu, D. Velkovski, S. Ristovski, Alioski, Bardi, Ademi, Ełmas, Trajkovski, Pandev.