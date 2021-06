Kapitan piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii Sergio Busquets może wrócić do drużyny. Wynik testu na obecność koronawirusa dał negatywny wynik, co oznacza, że 32-letni pomocnik pojedzie z kadrą do Sewilli na mecz grupowy mistrzostw Europy z Polską.

Busquets miał 6 czerwca pozytywny wynik testu na COVID-19 i spędził dziesięć dni w izolacji w Barcelonie. Reprezentacja Hiszpanii rozegrała w międzyczasie pierwsze spotkanie Euro, w którym nieoczekiwanie zremisowała ze Szwecją 0:0. Jego występ w sobotnim meczu z Polakami - jak napisała agencja dpa - jest jednak wykluczony. W piątkowe popołudnie gospodarze polecą do Sewilli, gdzie zaplanowano wideokonferencję z udziałem selekcjonera Luisa Enrique i Alvaro Moraty. Sobotni mecz z Polską rozpocznie się o godz. 21. Na zakończenie fazy grupowej gospodarze 23 czerwca - także w Sewilli - zmierzą się ze Słowacją. Natomiast biało-czerwoni zagrają tego dnia w Sankt Petersburgu ze Szwecją. W pierwszej kolejce grupy E Hiszpania zremisowała ze Szwecją 0:0, a Polska przegrała ze Słowacją 1:2.