Lewandowski zdobył w 54. minucie wyrównującą bramkę dla biało-czerwonych. W pierwszej połowie prowadzenie Hiszpanii dał Alvaro Morata.

Reklama

Fantastyczne uczucie - strzelić bramkę, a przede wszystkim zagrać taki mecz, jak zagraliśmy. Dzisiaj ta determinacja i wola walki była od pierwszej minuty. Pomimo tej straconej bramki dalej realizowaliśmy nasze założenia i wierzyliśmy, że możemy stąd wywieźć punkty. To się udało. Stworzyliśmy kilka naprawdę niezłych sytuacji, nie pozwoliliśmy też Hiszpanom, żeby postawili tę kropkę nad i. Oczywiście, kreowali grę, mieli większe posiadanie piłki, ale tylko do pola karnego. W defensywie graliśmy stabilnie, dobrze to wyglądało. Wydaje mi się, że zasłużony remis - ocenił 32-letni napastnik Bayernu Monachium.

Bramkarz biało-czerwony Wojciech Szczęsny przyznał wcześniej, że Polska miała szansę na jeszcze korzystniejszy wynik.

Niedosyt może być. Gdybyśmy wszystko idealnie zrobili, to moglibyśmy wygrać ten mecz, ale dopóki mamy zaangażowanie i wolę walki, to jeśli nawet tych umiejętności trochę zabraknie, to sprawa drugorzędna. Dzisiaj my też uwierzyliśmy w to, że determinacją możemy dużo zdziałać - skomentował Lewandowski.

Sobotni remis przedłużył szansę biało-czerwonych na awans do 1/8 finału. Aby osiągnąć ten cel, muszą w środę pokonać Szwecję w ostatniej kolejce.

Nie ma co ukrywać, że nie będziemy faworytami, ale musimy wyjść tak samo zmobilizowani jak na ten mecz. Woli walki i zaangażowania nie może nam zabraknąć. Mam nadzieję, że za te parę dni będzie to widoczne na boisku - podkreślił.

W tabeli prowadzi Szwecja z czterema punktami, druga Słowacja ma trzy, Hiszpania - dwa, a Polska - jeden.