Burmistrz Monachium Dieter Reiter wystosuje w poniedziałek list do UEFA, w którym wezwie do zorganizowania tęczowego protestu przeciwko polityce premiera Węgier Viktora Orbana. "Burmistrz napisze list do UEFA już jutro" - zapowiedziała w niedzielę jego rzeczniczka.

Rada Miasta Monachium już wcześniej postulowała, aby arena Mistrzostw Europy została podświetlona w kolorach tęczy na mecz Niemcy - Węgry - informuje agencja dpa. Reklama Monachium "opowiada się za różnorodnością, tolerancją i prawdziwą równością w sporcie i całym społeczeństwie" - czytamy we wniosku, który formalnie zostanie rozstrzygnięty dopiero w środę w dniu meczu. Decyzja należy do (Unia Europejskich Związków Piłkarskich). Tęczowy protest ma być wymierzony w - zdaniem organizatorów - "homofobiczną politykę" premiera Węgier. Tęczowe kolory są ogólnoświatowym symbolem różnorodności płciowej i seksualnej. Inicjatywę Monachium z zadowoleniem przyjął Związek Lesbijek i Gejów w Niemczech.