O takich meczach, kiedy myśli się o nich przez kilka dni bez przerwy i rozważa możliwe scenariusze przed snem, każdy ambitny piłkarz marzy już w dzieciństwie i w końcu nadchodzi taki dzień - powiedział Mikael Lustig.

Robin Quaison ocenił: Właśnie przed takimi meczami psychika rozgrzewa się do czerwoności czekając na pierwszy gwizdek sędziego. To jest właśnie prawdziwy futbol, w którym stawka dla obu drużyn jest wysoka.

Polska chce wygrać i musi, aby grać dalej, ale to zależy od nas. Jest to bardzo silny fizycznie i zmotywowany zespół z fantastycznym napastnikiem, który jest w stanie zmienić wynik meczu - dodał.

Obrońca Manchesteru United Viktor Lindeloef stwierdził, że dla niego będzie to walka od pierwszej do ostatniej sekundy meczu bowiem to on będzie odpowiedzialny za pilnowanie Roberta Lewandowskiego.

Wiem, że wystarczy ułamek sekundy zagapienia się, a on to wykorzysta jak wyczekujący drapieżnik - dodał.

Kilku szwedzkich piłkarzy w niedzielę złamało przepisy sanitarne na zgrupowaniu w Goeteborgu zamawiając swoich prywatnych... fryzjerów. Zawodnicy chcieli dobrze wyglądać na zbliżeniach po strzeleniu bramki.

Selekcjoner Janne Andersson był bardzo niezadowolony, lecz spojrzał na sprawę z drugiej strony. Jeżeli stylizacja włosów jest dla nich tak ważna, a wygląda na to, że poważnie się szykują na ten mecz, to może się przełożyć na morale - powiedział.

Szwedzi zagrają z reprezentacją Polski w środę o godz. 18. Polacy muszą wygrać to spotkanie, by awansować do fazy pucharowej mistrzostw Europy.