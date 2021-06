Wszystkie gazety na swoich stronach internetowych przekazywały w sobotę relacje nie tylko z meczu w Amsterdamie, ale i z tego, co się dzieje w Strefach Kibica, zwłaszcza w Odense, mieście Christiana Eriksena, który po ataku serca w pierwszym meczu z Finlandią (0:1) stał się bohaterem narodowym.

Reklama

Jak podkreślił dziennik "Esktrabladet" najpierw Duńczycy wygrali niczym na loterii, gdy okazało się, że trzy spotkania fazy grupowej rozegrają w Kopenhadze, a później drabinka ułożyła się w ten sposób, że areną meczu 1/8 finału stał się Amsterdam i stadion "naszego Ajaksu".

Wyeksportowaliśmy do holenderskiej ligi 153 duńskich piłkarzy, z czego 26 do Ajaksu, w którym przez pięć lat grał Eriksen. Kasper Dolberg też spędził tam cztery lata i na boisku, którego zna każdy centymetr i każde źdźbło trawy dwa razy celnie strzelił do dobrze sobie znanej bramki - napisano na stronach internetowych "Esktrabladet".

Gazeta cytowała brytyjskie media, które grę duńskiej jedenastki nazwały piękną i oceniły jako połączenie skandynawskiej poprawności z kontynentalną poezją futbolu. To jak kuchnia fusion, której światowym liderem jest Kopenhaga. Zadziwiająca, lecz potwornie smaczna - podkreślono i dodano, że patrząc na grę drużyny trenera Kaspera Hjulmanda można zgodzić się z wynikami światowych badań, że Dania to najszczęśliwszy kraj świata.

Duńczycy natychmiast Brytyjczykom odpowiedzieli: My po prostu lubimy cieszyć się życiem, zarówno dobrym piwem, które jest podobno najlepsze na świecie, jak i dobrym futbolem.

To wręcz niesłychane. Po porażce z Finlandią w pierwszym meczu i sytuacji z Eriksenem byliśmy na sportowym i psychicznym dnie, a teraz idziemy niczym torpeda do przodu. Uśmiechaj się Danio! To twój czas i ciesz się tym piłkarskim latem - skomentował dziennik "BT".

Natomiast w "Politiken" oceniono, że świetnie zorganizowana i naoliwiona duńska maszyna rozbiła w puch groźną jak sądzono Walię.

Nasi wojowie odrobili lekcję i pokonali świetnie uzbrojonych rycerzy Imperium Brytyjskiego - podsumowano.

Zdaniem "Berlingske Tidende" to, co wydarzyło się w Amsterdamie jest nieprawdopodobne i niesłychane, wręcz na skraju psychicznego szaleństwa.

Nasi piłkarze pokazali charakter i duszę zwycięzców i wręcz roznieśli rywala. Wynik mówi sam za siebie - podkreślono.

W ćwierćfinale Dania w sobotę 3 lipca w Baku zmierzy się ze zwycięzcą niedzielnego spotkania Holandia - Czechy.