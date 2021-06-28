Spotkanie od początku było wyrównane, ale dość niespodziewanie na prowadzenie wyszli Szwajcarzy. W 15. minucie po dośrodkowaniu z lewej strony Stefana Zubera gola głową zdobył Haris Seferović.
Francja - Szwajcaria 0:1
Bramki: Haris Seferović (15.)
Żółte kartki: Francja - Raphael Varane; Szwajcaria - Nico Elvedi
Sędzia: Fernando Rapallini (Argentyna).
Francja: Hugo Lloris - Presnel Kimpembe, Clement Lenglet, Raphael Varane - Adrien Rabiot, N'Golo Kante, Paul Pogba - Antoine Griezmann - Kylian Mbappe, Karim Benzema.
Szwajcaria: Yann Sommer - Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi - Steven Zuber, Granit Xhaka, Remo Freuler, Silvan Widmer - Xherdan Shaqiri - Breel Embolo, Haris Seferović.