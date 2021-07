Reprezentacja Ukrainy straciła najszybszego gola w historii swoich występów na Euro - wybija portal UA-Football, nawiązując do trafienia Harry'ego Kane'a w czwartej minucie gry. Serwis ocenia, że Ukraińcy znaleźli się podczas sobotniego meczu w roli "chłopców do bicia".

Reklama

W ciągu 60 minut angielska reprezentacja strzeliła Ukraińcom tyle goli, ile łącznie w czterech poprzednich meczach na Euro - zauważa UA-Football. Od Anglików wymagano widowiska i wyników, co niestety obróciło się to przeciwko naszej reprezentacji. Ukraina szybko straciła gola i Anglia mogła budować przewagę - kontynuuje.

Anglicy zasłużyli na zwycięstwo

Kapitan drużyny Andrij Jarmołenko przyznał w rozmowie z telewizją Futboł 1, że gol Anglików na samym początku spotkania podłamał Ukraińców, przez co musieli całkowicie zmienić taktykę. Zaznaczył, że Anglia zasłużyła na wygraną.

Wyjście na boisko z zamiarem ryzykowania na rzecz zwycięstwa i wyjście na boisko z zamiarem godnej przegranej to dwa różne rodzaje piłki nożnej - pisze agencja Ukrinform.

Zresztą nawet godnie przegrać nam się nie udało i reprezentacja odpada z Euro po ciężkiej porażce z Anglią - dodaje.

Jednocześnie ogólne tło występu drużyny Andrija Szewczenki w mistrzostwach Europy i tak pozostaje pozytywne. Doszliśmy do ćwierćfinału, postaraliśmy się o dobry wynik w dwóch kluczowych meczach, strzeliliśmy wspaniałe gole i nawet próbowaliśmy ulepszyć grę podczas turnieju - podkreśla agencja.

Problemem była głowa

Zaznaczono jednocześnie, że najgorsze było to, że Anglia szybko zrujnowała plan Ukrainy na to spotkanie, a drużyna Szewczenki nie miała innego pomysłu, jak odwrócić jego losy.

W ocenie autora ukraińska reprezentacja po raz kolejny zademonstrowała swoją główną słabość. Jest krucha mentalnie, nie potrafi szybko reagować na stres i niepowodzenie podczas gry - dodano.

Mieszane uczucia

Z kolei portal Xsport.ua pisze, że Ukraina nie pokazała na Euro tego, czego od niej oczekiwano, a do ćwierćfinału dotarła przy łaskawym uśmiechu fortuny.

Wynik ukraińskiej reprezentacji w turnieju jest rewelacyjny, bo znalazła się w ósemce najlepszych drużyn. Jednak z drugiej strony gra Ukraińców na przestrzeni całych mistrzostw wywoływała mieszane uczucia - wspomniano.

Prezydent pogratulował

Reklama

Ukraińscy piłkarze udowodnili, że potrafią walczyć na równi z najlepszymi i jednoczyć wokół siebie cały kraj - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dziękując reprezentacji za występ w ME.

Był to pierwszy w historii mecz Ukrainy w ćwierćfinale Euro. W największej w Kijowie Strefie Kibica sobotnią potyczkę oglądało kilkanaście tysięcy kibiców.

Tak, ustąpiliśmy, ale wychodzimy z Euro z wysoko podniesioną głową, bo mamy być z czego dumni. Z naszych piłkarzy, naszego charakteru, z naszego poświęcenia, naszych kibiców. Ćwierćfinał mistrzostw Europy to nasze wspólne osiągnięcie. Trzeba umieć godnie przegrywać. Walczyliśmy do końca i udowodniliśmy, że trafiliśmy do turnieju nieprzypadkowo. Euro, nie smuć się, jeszcze wrócimy po nasze zwycięstwo! - podsumowuje agencja Ukrinform.