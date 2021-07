11 lipca, po finale mistrzostw Europy w Londynie, z prestiżowego dubletu cieszyć się mogą: Duńczyk Andreas Christensen, Anglicy Ben Chilwell, Reece James i Mason Mount, reprezentant Włoch Jorginho bądź Hiszpan Cesar Azpilicueta.

Wszyscy oni pomogli Chelsea zwyciężyć w Lidze Mistrzów. "The Blues" w finale pokonali Manchester City 1:0.

Z kolei Hiszpanie Pau Torres i Gerard Moreno z Villarrealu mogą dołożyć tytuł mistrza Europy do zwycięstwa w Lidze Europy.

Wcześniej tylko dziewięciu piłkarzy w tym samym roku wzniosło Puchar Europy i Puchar im. Henriego Delaunaya, pomysłodawcy mistrzostw Starego Kontynentu.

Suarez i inni

W 1964 roku z obu trofeów cieszył się Hiszpan Luis Suarez, który występował wówczas w Interze Mediolan. 24 lata później dołączyło do niego czterech Holendrów z PSV Eindhoven: Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle i Gerald Vanenburg. Sukces w Euro 2008 do wcześniejszego wygrania Ligi Mistrzów dołożyli grający w Chelsea Hiszpanie Ferando Torres i Juan Mata, a w 2016 roku oba osiągnięcia do sportowego CV mogli wpisać reprezentujący barwy Realu Madryt Portugalczycy Cristiano Ronaldo i Pepe.

Również dzewięciu piłkarzy zrzesza klub podwójnych zdobywców Pucharu Europy i mistrzostwa świata.